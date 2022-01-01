Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:42

newbie написав: WallNutPen написав: При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса. При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.

Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.



О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.

Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь". Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".

Не пойму вашего нытья по этому поводу, которое читаю тут не первый день. По ходу вы со своей супер осторожностью к банковским продуктам попросту не открыли своевременно нужные карты и теперь занимаетесь онанизмом выводя по 2-5к в день. Повторю ещё раз имея всего три карты Коко + нужное количество разных карт других банков - без проблем выводится в день хоть старый фонд. Я выводил до 70 тыс. Мне больше не надо было. Сейчас моих денег тут тоже находится под старый фонд. Сумма постоянно меняется - то снижается то повышается но меньше 100000 не бывало за все то время когда разные деятели тут мечут лучи поноса в сторону банка. Так что тут вы как бы мимо.А всем истеричкам мои искренние пожелания поскорее забрать отсюда свои деньги и забыть дорогу в эту ветку. Риск есть безусловно в любом банке, но занеся в свое время сюда деньги вы уже приняли этот риск. Но Имхо в любой ситуации гораздо лучше сохранять спокойствие и самообладание, чем разводить нюни, крича: "Все пропало, шеф!"