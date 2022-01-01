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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:24
korzviktor20 написав:
По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
у них бардак с подвисанием постоянно, но вот прикол, что снятие со счета больше 30к кажется (Вы говорите 25 - может война, а может мне так сказали) за процент - еще то попадалово, узнал до войны, был не рад
но тогда хотя бы СЭПы ходили, хотя нужна была наличка...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:25
nord написав: korzviktor20 написав:
По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта
, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
При тревоге все отделения закрываются. А Вы об этом пишете как о сенсации...
Так ФИЗИЧЕСКИ как деньги забрать? Банк работает с 10 до 17.Касса до 16.30.В день 2-3 тревоги, по пару часов, тех перерывы по пол часа вне тревог.Переводить на другие банки, будут комиссии, издержки.По картам форварда 6-7к.в сутки.Задача для пятого класса, если выводить фонд, сколько времени и сил уйдет, для того чтобы просто получить свое, даже обесценненое инфляцией.Вот такая сенсация.И не надо ныть, о 15-20%...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:28
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
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newbie
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:42
newbie написав:
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
Не пойму вашего нытья по этому поводу, которое читаю тут не первый день. По ходу вы со своей супер осторожностью к банковским продуктам попросту не открыли своевременно нужные карты и теперь занимаетесь онанизмом выводя по 2-5к в день. Повторю ещё раз имея всего три карты Коко + нужное количество разных карт других банков - без проблем выводится в день хоть старый фонд. Я выводил до 70 тыс. Мне больше не надо было. Сейчас моих денег тут тоже находится под старый фонд. Сумма постоянно меняется - то снижается то повышается но меньше 100000 не бывало за все то время когда разные деятели тут мечут лучи поноса в сторону банка. Так что тут вы как бы мимо.
А всем истеричкам мои искренние пожелания поскорее забрать отсюда свои деньги и забыть дорогу в эту ветку. Риск есть безусловно в любом банке, но занеся в свое время сюда деньги вы уже приняли этот риск. Но Имхо в любой ситуации гораздо лучше сохранять спокойствие и самообладание, чем разводить нюни, крича: "Все пропало, шеф!"
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WallNutPen
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:46
newbie написав:
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
Давайте смотреть правде в глаза.Форвард по своему, уникальный банк.И мы все, со временем будем скучать по нему.Скунс расчитан по линии ломбарда, и это у него получается.Сегодня я увидел все...Просто они привыкли что приходят люди, им можно рассказать и показать..Мой приход в банк впервые за время войны был не случаен.И проблемы банка я увидел во всей красе.С скунсом жить, по скунсьячи выть...работники банка форвард,читают эту ветку и поймут(наверно) о чем я..
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korzviktor20
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:58
ну он безнальный, так сказать, потом доллар не кладу и соцдоллар (но думаю его не будет) тоже не поведусь,
но вот безналом при должной сноровке (не отправляь p2p пока успешно не ушла/была получена предыдущая транзакция) вывести можно немало, 60к так точно (если конечно хватит карт получателя), что сопоставимо с тем же Аккордом, где 50
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cohan
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:50
*WallNutPen* все имеет свою цену..Вы,как обеспеченный человек, имеющий сегодня 2.5к.зелени, должны понимать о чем тут люди пишут...
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