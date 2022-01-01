Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:09

korzviktor20 написав: Форвард по своему, уникальный банк Форвард по своему, уникальный банк

Может быть.Сейчас получил их ответ на мое заявление о неполном возврате закончившегося депозита. В нем я просил их учесть невыданную мне часть депозита (2/3) на внебалансовом счете 9806 (по которому НБУ судит о неплатежеспособности банков), а также выполнить требования Постановления НБУ о депозитах, в котором по пунктам расписано, что должен делать банк, когда он не отдает вкладчику закончившийся депозит.Это были требования НБУ (а не мои хотелки) и за их невыполнение НБУ должен применять к банкам "заходи впливу" (например, штрафы в размере до 1% уставного фонда).Что интересно, ответ на 3-х страницах состоял из детального описания на 2-х страницах, как нужно открывать депозиты в их интернет-банкинге (куда нажимать и что вводить). И лишь чуть-чуть о том, что депозит они мне, оказывается, вернули (на их счет). Хотя ни один суд это возвратом не считает, т.к. по правилам депозит считается действительно возвращенным, если они мне дали возможность забрать его с их счета наличными через кассу или перевести его в безналичной форме на мой счет в другом банке. А так как они "вернули" - перевели деньги с одного своего счета (депозитного) на другой свой счет (текущий), делали все банкроты и это возвратом не считается. Для вкладчиков обанкротившихся банков это ясно, как Божий день.Но было в ответе и полезное. Написали, что если я хотел забрать сразу 100 тысяч (больше якобы НБУ не позволяет, что неправда, т.к. его ограничения депозитов не касаются), то мне нужно было дополнительно к ощадному открыть не 1, а 3 текуших счета. И тогда бы они мне выдали с каждого по 25 тысяч. Т.о., если это работает, то те, кому нужно, могут этим пользоваться. Хотя, конечно, геморойно, т.к. нужно будет подписывать кучу бумаг. Но если банку нежалко бумаги и нечем заниматься, пусть делает так.Но в моем случае (в отделении) было не так. Мне сказали, что дополнительно к ощадному откроют только 1 текущий и выдадут только 50 тысяч. Выдать с текушего 100 тысяч (как написано у них в тарифах для закончившихся депозитов), отказались.Вот такой он уникальный. Дурит кое в чем по своему, но в остальном такой же как и все остальные банкроты. Может еще уникальный в том, что грохнул неплохой старый интернет-банкинг и несколько лет позорился с какой-то недоделкой. Но то таке, каждый развлекается (сходит с ума) по своему.Может и фанаты у него есть, которые берут у него пачками платные невыгодные карты и живут на его плюшках и повышенных %. При лимитах снятия 5-7 тысяч в день и угрозе введения ВА (обьявления Банка проблемным или неплатежеспособным). Но это не для меня, я в такие игры не играю.Ну а кто уж очень сильно за него рубаху на груди рвет, то, наверное, как-то связан с ним (работает в нем), тоже понятно.