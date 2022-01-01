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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:24
korzviktor20 написав:
По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
у них бардак с подвисанием постоянно, но вот прикол, что снятие со счета больше 30к кажется (Вы говорите 25 - может война, а может мне так сказали) за процент - еще то попадалово, узнал до войны, был не рад
но тогда хотя бы СЭПы ходили, хотя нужна была наличка...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:25
nord написав: korzviktor20 написав:
По сберегательному счету можно снять 25к в сутки, в кассе банка.тревоги касса закрыта
, тех.перерывы по пол часа.1,5% на всю сумму, если деньги есть, заказать нельзя,так мне сказал сотрудник Форварда.В банке бардак, программы висят..похоже, пойдет за по флотской теме.
При тревоге все отделения закрываются. А Вы об этом пишете как о сенсации...
Так ФИЗИЧЕСКИ как деньги забрать? Банк работает с 10 до 17.Касса до 16.30.В день 2-3 тревоги, по пару часов, тех перерывы по пол часа вне тревог.Переводить на другие банки, будут комиссии, издержки.По картам форварда 6-7к.в сутки.Задача для пятого класса, если выводить фонд, сколько времени и сил уйдет, для того чтобы просто получить свое, даже обесценненое инфляцией.Вот такая сенсация.И не надо ныть, о 15-20%...
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:28
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
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newbie
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:42
newbie написав:
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
Не пойму вашего нытья по этому поводу, которое читаю тут не первый день. По ходу вы со своей супер осторожностью к банковским продуктам попросту не открыли своевременно нужные карты и теперь занимаетесь онанизмом выводя по 2-5к в день. Повторю ещё раз имея всего три карты Коко + нужное количество разных карт других банков - без проблем выводится в день хоть старый фонд. Я выводил до 70 тыс. Мне больше не надо было. Сейчас моих денег тут тоже находится под старый фонд. Сумма постоянно меняется - то снижается то повышается но меньше 100000 не бывало за все то время когда разные деятели тут мечут лучи поноса в сторону банка. Так что тут вы как бы мимо.
А всем истеричкам мои искренние пожелания поскорее забрать отсюда свои деньги и забыть дорогу в эту ветку. Риск есть безусловно в любом банке, но занеся в свое время сюда деньги вы уже приняли этот риск. Но Имхо в любой ситуации гораздо лучше сохранять спокойствие и самообладание, чем разводить нюни, крича: "Все пропало, шеф!"
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:46
newbie написав:
WallNutPen написав:
При наличии карт сумма в 50 к вывелась легко в течении получаса.
Ага, ага. В новостях так и написано. И карты у них бесплатные и операции по ним тоже.
О том что банку уже "все" происходит выброс дерьма на вентилятор с периодичностью в несколько недель. Но пока собаки лают - караван идёт. Надеюсь так будет и дальше.
Так заносите побольше, наливают же будь здоров. Зачем тогда выводили, теперь жалеете? А то "вывел, но надеюсь".
Давайте смотреть правде в глаза.Форвард по своему, уникальный банк.И мы все, со временем будем скучать по нему.Скунс расчитан по линии ломбарда, и это у него получается.Сегодня я увидел все...Просто они привыкли что приходят люди, им можно рассказать и показать..Мой приход в банк впервые за время войны был не случаен.И проблемы банка я увидел во всей красе.С скунсом жить, по скунсьячи выть...работники банка форвард,читают эту ветку и поймут(наверно) о чем я..
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korzviktor20
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:58
ну он безнальный, так сказать, потом доллар не кладу и соцдоллар (но думаю его не будет) тоже не поведусь,
но вот безналом при должной сноровке (не отправляь p2p пока успешно не ушла/была получена предыдущая транзакция) вывести можно немало, 60к так точно (если конечно хватит карт получателя), что сопоставимо с тем же Аккордом, где 50
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cohan
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:50
*WallNutPen* все имеет свою цену..Вы,как обеспеченный человек, имеющий сегодня 2.5к.зелени, должны понимать о чем тут люди пишут...
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korzviktor20
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Додано: П'ят 12 сер, 2022 22:09
korzviktor20 написав:
Форвард по своему, уникальный банк
Может быть.
Сейчас получил их ответ на мое заявление о неполном возврате закончившегося депозита. В нем я просил их учесть невыданную мне часть депозита (2/3) на внебалансовом счете 9806 (по которому НБУ судит о неплатежеспособности банков), а также выполнить требования Постановления НБУ о депозитах, в котором по пунктам расписано, что должен делать банк, когда он не отдает вкладчику закончившийся депозит.
Это были требования НБУ (а не мои хотелки) и за их невыполнение НБУ должен применять к банкам "заходи впливу" (например, штрафы в размере до 1% уставного фонда).
Что интересно, ответ на 3-х страницах состоял из детального описания на 2-х страницах, как нужно открывать депозиты в их интернет-банкинге (куда нажимать и что вводить). И лишь чуть-чуть о том, что депозит они мне, оказывается, вернули (на их счет). Хотя ни один суд это возвратом не считает, т.к. по правилам депозит считается действительно возвращенным, если они мне дали возможность забрать его с их счета наличными через кассу или перевести его в безналичной форме на мой счет в другом банке. А так как они "вернули" - перевели деньги с одного своего счета (депозитного) на другой свой счет (текущий), делали все банкроты и это возвратом не считается. Для вкладчиков обанкротившихся банков это ясно, как Божий день.
Но было в ответе и полезное. Написали, что если я хотел забрать сразу 100 тысяч (больше якобы НБУ не позволяет, что неправда, т.к. его ограничения депозитов не касаются), то мне нужно было дополнительно к ощадному открыть не 1, а 3 текуших счета. И тогда бы они мне выдали с каждого по 25 тысяч. Т.о., если это работает, то те, кому нужно, могут этим пользоваться. Хотя, конечно, геморойно, т.к. нужно будет подписывать кучу бумаг. Но если банку нежалко бумаги и нечем заниматься, пусть делает так.
Но в моем случае (в отделении) было не так. Мне сказали, что дополнительно к ощадному откроют только 1 текущий и выдадут только 50 тысяч. Выдать с текушего 100 тысяч (как написано у них в тарифах для закончившихся депозитов), отказались.
Вот такой он уникальный. Дурит кое в чем по своему, но в остальном такой же как и все остальные банкроты. Может еще уникальный в том, что грохнул неплохой старый интернет-банкинг и несколько лет позорился с какой-то недоделкой. Но то таке, каждый развлекается (сходит с ума) по своему.
Может и фанаты у него есть, которые берут у него пачками платные невыгодные карты и живут на его плюшках и повышенных %. При лимитах снятия 5-7 тысяч в день и угрозе введения ВА (обьявления Банка проблемным или неплатежеспособным). Но это не для меня, я в такие игры не играю.
Ну а кто уж очень сильно за него рубаху на груди рвет, то, наверное, как-то связан с ним (работает в нем), тоже понятно.
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newbie
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Додано: Суб 13 сер, 2022 05:38
Навеяло народную мудрость: "Кто хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причины."
Для того чтобы видеть возможности бесплатного вывода средств, не обязательно быть сотрудником банка, достаточно просто внимательно читать этот форум. Да читать его не только когда "шеф все пропало", а чуточку чаще.
С удивлением узнал от не разбирающегося в продуктах банка, что карты Коко оказывается платные. Имею несколько лет и кредитку, и пенсионку, и дебетку - никогда не платил ни копейки за обслуживание. Да дебетка может быть платной при не соблюдении условий бесплатности, но при ноле на счёте - остаётся бесплатной и далее. Думаю это понятно не только мне но любому думающему форумчанину.
А вот чего действительно не могу понять почему люди говорящие о проблемности банка продолжают нести сюда деньги да ещё и на длинные депо. Ведь о не беспроблемности банка говорят уже не первый год - только о том что Форвард вот вот уже закроют я на этом форуме читаю уже не менее трёх лет. Пару лет назад - под день Конституции Украины даже был очень серьезный инцидент когда вообще ничего было невозможно вывести с карт банка. А в прошлом месяце арестовали здание, акции, 5 авто... Но банк в очередной раз выстоял. Ну то есть если люди несут сюда деньги и размещают их не на текущих счетах, а на неразрывных депо - я так понимаю не на месяц а на гораздо дольше, то наверное как-то должны оценивать риск? А о том что риск тут есть и не малый как бы явно намекает стоимость привлечения банком ресурсов. Тогда почему возникает "плач Ярославны"? Не понимаю. Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП. Какая мне как вкладчику банка может быть польза от знания о 9806 и о том что банк туда должен приходовать? имхо гороздо ценнее знание как быстро и бесплатно вывести деньги из банка при существующих лимитах. По крайней мере для меня, никогда ничего общего с банком форвард не имевшего, и очень долго банк в плане услуг игнорировавшего, для меня так.
ЗЫ. Писал тут около двух недель назад, что в отделении банка в том городе где мне сейчас приходится находится и где валюту не выдавали уже несколько месяцев - обещали с 1.08.2022 начать возвращать вклады и делать выдачу с текущих счетов валютой. Ну с 1 августа - выдавать конечно не стали, а стали чуть попозже, но вот начиная с 3 августа знакомая забрала свой остаток по текущему в несколько тысяч долларов синими банкнотами. Да не за 1 день. Но для меня это признак определенной стабилизации
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WallNutPen
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Додано: Суб 13 сер, 2022 08:01
WallNutPen написав:
Навеяло народную мудрость: "Кто хочет что-то сделать - думает как, кто не хочет - ищет причины."
Для того чтобы видеть возможности бесплатного вывода средств, не обязательно быть сотрудником банка, достаточно просто внимательно читать этот форум. Да читать его не только когда "шеф все пропало", а чуточку чаще.
С удивлением узнал от не разбирающегося в продуктах банка, что карты Коко оказывается платные. Имею несколько лет и кредитку, и пенсионку, и дебетку - никогда не платил ни копейки за обслуживание. Да дебетка может быть платной при не соблюдении условий бесплатности, но при ноле на счёте - остаётся бесплатной и далее. Думаю это понятно не только мне но любому думающему форумчанину.
А вот чего действительно не могу понять почему люди говорящие о проблемности банка продолжают нести сюда деньги да ещё и на длинные депо. Ведь о не беспроблемности банка говорят уже не первый год - только о том что Форвард вот вот уже закроют я на этом форуме читаю уже не менее трёх лет. Пару лет назад - под день Конституции Украины даже был очень серьезный инцидент когда вообще ничего было невозможно вывести с карт банка. А в прошлом месяце арестовали здание, акции, 5 авто... Но банк в очередной раз выстоял. Ну то есть если люди несут сюда деньги и размещают их не на текущих счетах, а на неразрывных депо - я так понимаю не на месяц а на гораздо дольше, то наверное как-то должны оценивать риск? А о том что риск тут есть и не малый как бы явно намекает стоимость привлечения банком ресурсов. Тогда почему возникает "плач Ярославны"? Не понимаю. Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП. Какая мне как вкладчику банка может быть польза от знания о 9806 и о том что банк туда должен приходовать? имхо гороздо ценнее знание как быстро и бесплатно вывести деньги из банка при существующих лимитах. По крайней мере для меня, никогда ничего общего с банком форвард не имевшего, и очень долго банк в плане услуг игнорировавшего, для меня так.
ЗЫ. Писал тут около двух недель назад, что в отделении банка в том городе где мне сейчас приходится находится и где валюту не выдавали уже несколько месяцев - обещали с 1.08.2022 начать возвращать вклады и делать выдачу с текущих счетов валютой. Ну с 1 августа - выдавать конечно не стали, а стали чуть попозже, но вот начиная с 3 августа знакомая забрала свой остаток по текущему в несколько тысяч долларов синими банкнотами. Да не за 1 день. Но для меня это признак определенной стабилизации
А форвард платит за строчку или за слово?
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cohan
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