Додано: Суб 13 сер, 2022 09:41

WallNutPen написав: Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП. Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП.

Какая мне как вкладчику банка может быть польза от знания о 9806 и о том что банк туда должен приходовать?

С логикой совсем плохо? Пару лет назад, когда я размещал у них 2-летний депо, лимитов по 5000 у них не было. Если б были, то, естественно, не размещал бы. И счетов у меня было 3 (карточный и 2 текущих). Для процентов и возврата использовался ощадный, как наиболее выгодный. Но потом банк по своей инициативе закрыл мне 2 счета из 3-х (хотя врал, что по моему заявлению). Если Вы читали мои посты, то должны были это знать. А если нет, то зачем эти Ваши рассуждения?Большая, т.к. банки боятся этого как огня (пытаются избежать, т.к. это начало их конца). Были случаи, когда мне после отказа выдать деньги и подачи начальнику отделения такого заявления довольно быстро приносили деньги (даже прибегали инкасаторы из другого отделения).Но Вы можете держать 100 карт с нулями на счетах, никто ж Вам не запрещает. Благо в Форварде еще не научились блочить это. Как, к сожалению, и позволять пользователям самостоятельно менять в интернет-банкинге счет возврата депозитов.