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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:13
Порт, как вы можете..Чел от души и от сердца излагает...а вы...Кстати,уже 100к не 2500$..будем надеятся на плохое, а хорошее само придет..
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:57
Додано: Суб 13 сер, 2022 09:41
С логикой совсем плохо? Пару лет назад, когда я размещал у них 2-летний депо, лимитов по 5000 у них не было. Если б были, то, естественно, не размещал бы. И счетов у меня было 3 (карточный и 2 текущих). Для процентов и возврата использовался ощадный, как наиболее выгодный. Но потом банк по своей инициативе закрыл мне 2 счета из 3-х (хотя врал, что по моему заявлению). Если Вы читали мои посты, то должны были это знать. А если нет, то зачем эти Ваши рассуждения?
Большая, т.к. банки боятся этого как огня (пытаются избежать, т.к. это начало их конца). Были случаи, когда мне после отказа выдать деньги и подачи начальнику отделения такого заявления довольно быстро приносили деньги (даже прибегали инкасаторы из другого отделения).
Но Вы можете держать 100 карт с нулями на счетах, никто ж Вам не запрещает. Благо в Форварде еще не научились блочить это. Как, к сожалению, и позволять пользователям самостоятельно менять в интернет-банкинге счет возврата депозитов.
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