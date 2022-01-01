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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:13

Порт, как вы можете..Чел от души и от сердца излагает...а вы...Кстати,уже 100к не 2500$..будем надеятся на плохое, а хорошее само придет..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:57

  Кащей написав:Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?

Было недавно, пробовал с пенсионки,.но на чеке было, что не совпадают валюты (банкомат Креди Агриколь).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:41

  WallNutPen написав:Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП.

С логикой совсем плохо? Пару лет назад, когда я размещал у них 2-летний депо, лимитов по 5000 у них не было. Если б были, то, естественно, не размещал бы. И счетов у меня было 3 (карточный и 2 текущих). Для процентов и возврата использовался ощадный, как наиболее выгодный. Но потом банк по своей инициативе закрыл мне 2 счета из 3-х (хотя врал, что по моему заявлению). Если Вы читали мои посты, то должны были это знать. А если нет, то зачем эти Ваши рассуждения?

Какая мне как вкладчику банка может быть польза от знания о 9806 и о том что банк туда должен приходовать?

Большая, т.к. банки боятся этого как огня (пытаются избежать, т.к. это начало их конца). Были случаи, когда мне после отказа выдать деньги и подачи начальнику отделения такого заявления довольно быстро приносили деньги (даже прибегали инкасаторы из другого отделения).

Но Вы можете держать 100 карт с нулями на счетах, никто ж Вам не запрещает. Благо в Форварде еще не научились блочить это. Как, к сожалению, и позволять пользователям самостоятельно менять в интернет-банкинге счет возврата депозитов.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:22

  Порт написав:форвард платит за строчку или за слово?

😂 👍
newbie
 
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