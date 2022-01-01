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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 218219220221

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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:13

Порт, как вы можете..Чел от души и от сердца излагает...а вы...Кстати,уже 100к не 2500$..будем надеятся на плохое, а хорошее само придет..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 08:57

  Кащей написав:Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?

Было недавно, пробовал с пенсионки,.но на чеке было, что не совпадают валюты (банкомат Креди Агриколь).
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:41

  WallNutPen написав:Как и не понимаю как размещая в банке депо под старый фонд можно не позаботится о путях бесплатного выхода иначе чем по 5000 грн по СЭП.

С логикой совсем плохо? Пару лет назад, когда я размещал у них 2-летний депо, лимитов по 5000 у них не было. Если б были, то, естественно, не размещал бы. И счетов у меня было 3 (карточный и 2 текущих). Для процентов и возврата использовался ощадный, как наиболее выгодный. Но потом банк по своей инициативе закрыл мне 2 счета из 3-х (хотя врал, что по моему заявлению). Если Вы читали мои посты, то должны были это знать. А если нет, то зачем эти Ваши рассуждения?

Какая мне как вкладчику банка может быть польза от знания о 9806 и о том что банк туда должен приходовать?

Большая, т.к. банки боятся этого как огня (пытаются избежать, т.к. это начало их конца). Были случаи, когда мне после отказа выдать деньги и подачи начальнику отделения такого заявления довольно быстро приносили деньги (даже прибегали инкасаторы из другого отделения).

Но Вы можете держать 100 карт с нулями на счетах, никто ж Вам не запрещает. Благо в Форварде еще не научились блочить это. Как, к сожалению, и позволять пользователям самостоятельно менять в интернет-банкинге счет возврата депозитов.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 10:22

  Порт написав:форвард платит за строчку или за слово?

😂 👍
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:05

newbie c логикой у меня нормально. Напоминаю что уже 2 года назад слухи о скором введении ВА Форварда уже муссировались в наших кругах. "Большой сбой всех систем" в конце июня 2020 и вовсе навел шороху. Поэтому не думаю что размещая тут депозит 2 года назад вы не знали куда деньги несете и не понимали всех рисков. Лично я для себя взял за привычку - читать на этом и еще одном подобном форуме все что пишут о тех банках где лежат мои деньги. Чтобы и понимать кто из них чем дышит и знать о тех продуктах, которые банк клиентам предлагает чтобы владеть информацией на случай вынужденого выхода. По поводу Форварда полезной информации за последние 4 месяца как выйти быстро и без потерь - было уйма. Я ней пользоваться научился - судя по тому что вы тут пишете - вы - нет. Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты (вы пишете что у вас был карточный счет, но не карта - видимо карта была просрочена и счет вам вероятно по причине не активности могли закрыть), но что мешало вам сделать это уже сейчас? Выводить было бы в разы проще и быстрее. И да, вы конечно извините за откровенность, но а читать вас очень внимательно смысла нет - полезной информации вы обычно не несете.
Но коль вы сумели заметить мою не внимательность в прочтении ваших постов - могу в ответ заметить что с внимательностью у вас есть определенные трудности - я ведь четко писал вам про КоКо карты после чего вы почему-то с упрямством писали о "дорогих" картах. Совпадение? Не знание продуктов?
Ну и безусловная ваша фишка - она же "вишенка" на торте - это 9806. Да поймите что давно никто из банков его не боится. Я как человек немного имевший отношение к бухгалтерии - могу вам сказать что существует куча способов не показать в балансе такие вещи как 9806. Один из банков умудряся даже балансовые активы схлопывать с пассивами и прятать их, или для красоты баланса на отчетную дату клиентские деньги "чисто случайно" отправить на 6й класс (доходы) с дальнейшим откатом на следующий рабочий день (но это уже было в новом году) - а уж чтобы спрятать пережиток советской эпохи, называвшийся ранее "Картотека №2", а потом трансформировавшийся в 9806 - тут и говорить нечего. Вы же не проконтролируете какую именно отчетность банк дал НБУ. Поэтому по моему скромному убеждению - эти пугалки банков с 9806 - удел блаженных. Которым больше важно хоть что-то делать, имитируя бурную деятельность без конкретного конечного результата. Если мне как вкладчику важно получить именно мои деньги (а не призрачный внебалансовый ордер на 9806) - я скорее найду контакт с кем-то из руководства банковского учреждения, поговорю с ним и попытаюсь понять что можно сделать в конкретной ситуации. Как правило таким образом достигается определенное понимание и в итоге как результат я свои деньги получаю как минимум не позже (а чаще даже раньше) того кто в отделении стучал ногами и требовал прихода его требований на 9806. Поэтому ИМХО - вот этими своими требованиями прихода на 9806 вы раньше озлобите сотрудников и вы вместо их лояльности (и чашки кофе) получите только кучу факов за спиной, чем добьетесь реального результата, который по моему убеждению как раз и должен ставится во главу угла.
Простой живой пример - моя знакомая, которую я упоминал в прошлый раз, тоже знакома со стандартами бух.учета в банке, и когда в отделении форварда в июле ей сказали что валюты нет уже несколько месяцев - тоже спрашивала у меня совет стоит ли напирать на 9806, но в итоге по моему совету отказалась от этой затеи, и в итоге после ее нормального человеческого общения в отделении, как только вечером Киев их подкрепил валютой - ей позвонили одной из первых и на утро она получила первые 800$ и в итоге за 7 дней получила всю сумму.
И да - хоть я и не очень внимательно вас читал, но на сколько я понял ваши требования в итоге на 9806 так и не оприходовали, верно? Я не ошибся? Тогда прям как в анекдоте про утопленника, который на семи языках просил о помощи:
- ти ба куме яка розумна людина - cкiльки мов знав.
- i шо воно йому допомогло? ;)
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:11

Только что попробовал снова снять с пенсионки наличку - превышен лимит...
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:26

  lloydbanksua написав:Только что попробовал снова снять с пенсионки наличку - превышен лимит...

Толкнуть на пакетку Альфу или потянуть на Пумб ВсеКарта, чтобы потом снять с них - возможности нет? Тянул час назад с пенсионки 7000 - все успешно.
На минувшей неделе наблюдал проблемы с картами МС от форварда (к которым относится и пенсионка) при попытке тянуть с них по р2р как раз у Альфы. При этом горячка Форварда на мой вопрос почему не тянется - сообщила что владелец терминала передает не правильный СиВиВи. И это по 3 разным "мастерам", по которым СиВиВи предварительно перепроверялся. Думаю некоторые "хитрые" банки могут применять ограничения по некоторым бинам - как при р2р так и банкоматах - от того и проблемы.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 12:19

WallNutPen на счёт P2P все работало, тут речь именно о снятии налички.
lloydbanksua
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