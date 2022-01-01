Додано: Суб 13 сер, 2022 11:05

c логикой у меня нормально. Напоминаю что уже 2 года назад слухи о скором введении ВА Форварда уже муссировались в наших кругах. "Большой сбой всех систем" в конце июня 2020 и вовсе навел шороху. Поэтому не думаю что размещая тут депозит 2 года назад вы не знали куда деньги несете и не понимали всех рисков. Лично я для себя взял за привычку - читать на этом и еще одном подобном форуме все что пишут о тех банках где лежат мои деньги. Чтобы и понимать кто из них чем дышит и знать о тех продуктах, которые банк клиентам предлагает чтобы владеть информацией на случай вынужденого выхода. По поводу Форварда полезной информации за последние 4 месяца как выйти быстро и без потерь - было уйма. Я ней пользоваться научился - судя по тому что вы тут пишете - вы - нет. Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты (вы пишете что у вас был карточный счет, но не карта - видимо карта была просрочена и счет вам вероятно по причине не активности могли закрыть), но что мешало вам сделать это уже сейчас? Выводить было бы в разы проще и быстрее. И да, вы конечно извините за откровенность, но а читать вас очень внимательно смысла нет - полезной информации вы обычно не несете.Но коль вы сумели заметить мою не внимательность в прочтении ваших постов - могу в ответ заметить что с внимательностью у вас есть определенные трудности - я ведь четко писал вам про КоКо карты после чего вы почему-то с упрямством писали о "дорогих" картах. Совпадение? Не знание продуктов?Ну и безусловная ваша фишка - она же "вишенка" на торте - это 9806. Да поймите что давно никто из банков его не боится. Я как человек немного имевший отношение к бухгалтерии - могу вам сказать что существует куча способов не показать в балансе такие вещи как 9806. Один из банков умудряся даже балансовые активы схлопывать с пассивами и прятать их, или для красоты баланса на отчетную дату клиентские деньги "чисто случайно" отправить на 6й класс (доходы) с дальнейшим откатом на следующий рабочий день (но это уже было в новом году) - а уж чтобы спрятать пережиток советской эпохи, называвшийся ранее "Картотека №2", а потом трансформировавшийся в 9806 - тут и говорить нечего. Вы же не проконтролируете какую именно отчетность банк дал НБУ. Поэтому по моему скромному убеждению - эти пугалки банков с 9806 - удел блаженных. Которым больше важно хоть что-то делать, имитируя бурную деятельность без конкретного конечного результата. Если мне как вкладчику важно получить именно мои деньги (а не призрачный внебалансовый ордер на 9806) - я скорее найду контакт с кем-то из руководства банковского учреждения, поговорю с ним и попытаюсь понять что можно сделать в конкретной ситуации. Как правило таким образом достигается определенное понимание и в итоге как результат я свои деньги получаю как минимум не позже (а чаще даже раньше) того кто в отделении стучал ногами и требовал прихода его требований на 9806. Поэтому ИМХО - вот этими своими требованиями прихода на 9806 вы раньше озлобите сотрудников и вы вместо их лояльности (и чашки кофе) получите только кучу факов за спиной, чем добьетесь реального результата, который по моему убеждению как раз и должен ставится во главу угла.Простой живой пример - моя знакомая, которую я упоминал в прошлый раз, тоже знакома со стандартами бух.учета в банке, и когда в отделении форварда в июле ей сказали что валюты нет уже несколько месяцев - тоже спрашивала у меня совет стоит ли напирать на 9806, но в итоге по моему совету отказалась от этой затеи, и в итоге после ее нормального человеческого общения в отделении, как только вечером Киев их подкрепил валютой - ей позвонили одной из первых и на утро она получила первые 800$ и в итоге за 7 дней получила всю сумму.И да - хоть я и не очень внимательно вас читал, но на сколько я понял ваши требования в итоге на 9806 так и не оприходовали, верно? Я не ошибся? Тогда прям как в анекдоте про утопленника, который на семи языках просил о помощи:- ти ба куме яка розумна людина - cкiльки мов знав.- i шо воно йому допомогло?