|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:13
Порт, как вы можете..Чел от души и от сердца излагает...а вы...Кстати,уже 100к не 2500$..будем надеятся на плохое, а хорошее само придет..
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пытался снять с дебетки и пенсионной 200 грн в банкомате привата - перевищено денний лимит на выдачу коштив. У кого-то было такое?
Додано: Суб 13 сер, 2022 08:57
Додано: Суб 13 сер, 2022 09:41
С логикой совсем плохо? Пару лет назад, когда я размещал у них 2-летний депо, лимитов по 5000 у них не было. Если б были, то, естественно, не размещал бы. И счетов у меня было 3 (карточный и 2 текущих). Для процентов и возврата использовался ощадный, как наиболее выгодный. Но потом банк по своей инициативе закрыл мне 2 счета из 3-х (хотя врал, что по моему заявлению). Если Вы читали мои посты, то должны были это знать. А если нет, то зачем эти Ваши рассуждения?
Большая, т.к. банки боятся этого как огня (пытаются избежать, т.к. это начало их конца). Были случаи, когда мне после отказа выдать деньги и подачи начальнику отделения такого заявления довольно быстро приносили деньги (даже прибегали инкасаторы из другого отделения).
Но Вы можете держать 100 карт с нулями на счетах, никто ж Вам не запрещает. Благо в Форварде еще не научились блочить это. Как, к сожалению, и позволять пользователям самостоятельно менять в интернет-банкинге счет возврата депозитов.
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:05
newbie c логикой у меня нормально. Напоминаю что уже 2 года назад слухи о скором введении ВА Форварда уже муссировались в наших кругах. "Большой сбой всех систем" в конце июня 2020 и вовсе навел шороху. Поэтому не думаю что размещая тут депозит 2 года назад вы не знали куда деньги несете и не понимали всех рисков. Лично я для себя взял за привычку - читать на этом и еще одном подобном форуме все что пишут о тех банках где лежат мои деньги. Чтобы и понимать кто из них чем дышит и знать о тех продуктах, которые банк клиентам предлагает чтобы владеть информацией на случай вынужденого выхода. По поводу Форварда полезной информации за последние 4 месяца как выйти быстро и без потерь - было уйма. Я ней пользоваться научился - судя по тому что вы тут пишете - вы - нет. Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты (вы пишете что у вас был карточный счет, но не карта - видимо карта была просрочена и счет вам вероятно по причине не активности могли закрыть), но что мешало вам сделать это уже сейчас? Выводить было бы в разы проще и быстрее. И да, вы конечно извините за откровенность, но а читать вас очень внимательно смысла нет - полезной информации вы обычно не несете.
Но коль вы сумели заметить мою не внимательность в прочтении ваших постов - могу в ответ заметить что с внимательностью у вас есть определенные трудности - я ведь четко писал вам про КоКо карты после чего вы почему-то с упрямством писали о "дорогих" картах. Совпадение? Не знание продуктов?
Ну и безусловная ваша фишка - она же "вишенка" на торте - это 9806. Да поймите что давно никто из банков его не боится. Я как человек немного имевший отношение к бухгалтерии - могу вам сказать что существует куча способов не показать в балансе такие вещи как 9806. Один из банков умудряся даже балансовые активы схлопывать с пассивами и прятать их, или для красоты баланса на отчетную дату клиентские деньги "чисто случайно" отправить на 6й класс (доходы) с дальнейшим откатом на следующий рабочий день (но это уже было в новом году) - а уж чтобы спрятать пережиток советской эпохи, называвшийся ранее "Картотека №2", а потом трансформировавшийся в 9806 - тут и говорить нечего. Вы же не проконтролируете какую именно отчетность банк дал НБУ. Поэтому по моему скромному убеждению - эти пугалки банков с 9806 - удел блаженных. Которым больше важно хоть что-то делать, имитируя бурную деятельность без конкретного конечного результата. Если мне как вкладчику важно получить именно мои деньги (а не призрачный внебалансовый ордер на 9806) - я скорее найду контакт с кем-то из руководства банковского учреждения, поговорю с ним и попытаюсь понять что можно сделать в конкретной ситуации. Как правило таким образом достигается определенное понимание и в итоге как результат я свои деньги получаю как минимум не позже (а чаще даже раньше) того кто в отделении стучал ногами и требовал прихода его требований на 9806. Поэтому ИМХО - вот этими своими требованиями прихода на 9806 вы раньше озлобите сотрудников и вы вместо их лояльности (и чашки кофе) получите только кучу факов за спиной, чем добьетесь реального результата, который по моему убеждению как раз и должен ставится во главу угла.
Простой живой пример - моя знакомая, которую я упоминал в прошлый раз, тоже знакома со стандартами бух.учета в банке, и когда в отделении форварда в июле ей сказали что валюты нет уже несколько месяцев - тоже спрашивала у меня совет стоит ли напирать на 9806, но в итоге по моему совету отказалась от этой затеи, и в итоге после ее нормального человеческого общения в отделении, как только вечером Киев их подкрепил валютой - ей позвонили одной из первых и на утро она получила первые 800$ и в итоге за 7 дней получила всю сумму.
И да - хоть я и не очень внимательно вас читал, но на сколько я понял ваши требования в итоге на 9806 так и не оприходовали, верно? Я не ошибся? Тогда прям как в анекдоте про утопленника, который на семи языках просил о помощи:
- ти ба куме яка розумна людина - cкiльки мов знав.
- i шо воно йому допомогло?
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:11
Только что попробовал снова снять с пенсионки наличку - превышен лимит...
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:26
Толкнуть на пакетку Альфу или потянуть на Пумб ВсеКарта, чтобы потом снять с них - возможности нет? Тянул час назад с пенсионки 7000 - все успешно.
На минувшей неделе наблюдал проблемы с картами МС от форварда (к которым относится и пенсионка) при попытке тянуть с них по р2р как раз у Альфы. При этом горячка Форварда на мой вопрос почему не тянется - сообщила что владелец терминала передает не правильный СиВиВи. И это по 3 разным "мастерам", по которым СиВиВи предварительно перепроверялся. Думаю некоторые "хитрые" банки могут применять ограничения по некоторым бинам - как при р2р так и банкоматах - от того и проблемы.
Додано: Суб 13 сер, 2022 12:19
WallNutPen на счёт P2P все работало, тут речь именно о снятии налички.
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:14
Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
|