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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:16
Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.
Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:41
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
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Кащей
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:05
Кащей написав:
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
Буває, Форвард переклинює і виникає віртуальне перевищення. Через гарячку лікується
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wolt450
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