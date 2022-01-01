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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 219220221222

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:16

Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.

Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:05

  Кащей написав:
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.

Буває, Форвард переклинює і виникає віртуальне перевищення. Через гарячку лікується
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:45

  mustbe написав:Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.

Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )

все что написали - подписываюсь под каждым словом, кроме грамотности. В Киеве поменял 3 отделения - менеджеры полное дно, даже я ориентируюсь в продуктах лучше их. А про знания ними функционала системы банка (оформить, переоформить, закрыть, выдать....) я вообще молчу.
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:57

  Sergion написав:Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))

Дык не секрет - Киев, ЦО, Саксаганского 105.
Полина, девочка в глубине помещения.
Да и остальные нормальные
mustbe
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  #<1 ... 219220221222
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