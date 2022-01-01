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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:16

Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.

Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 14:05

  Кащей написав:
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.

Буває, Форвард переклинює і виникає віртуальне перевищення. Через гарячку лікується
wolt450
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:45

  mustbe написав:Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.

Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )

все что написали - подписываюсь под каждым словом, кроме грамотности. В Киеве поменял 3 отделения - менеджеры полное дно, даже я ориентируюсь в продуктах лучше их. А про знания ними функционала системы банка (оформить, переоформить, закрыть, выдать....) я вообще молчу.
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 16:57

  Sergion написав:Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))

Дык не секрет - Киев, ЦО, Саксаганского 105.
Полина, девочка в глубине помещения.
Да и остальные нормальные
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 18:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя ;) хоча пушнути на аллу можна
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

chipmunk написав:Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя ;) хоча пушнути на аллу можна
Кажуть где? На горячке?
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 19:38

  chipmunk написав:Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя ;) хоча пушнути на аллу можна

Ну таак, знімаєте в АТМ з картрахунку, а пушаєте з картки
Як правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Кащей написав:Кажуть где? На горячке

Угу
  Amethyst написав:правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас

Мабуть так, але щось раніше тоно не було. Та й минулого разу спробував кілька раз, коли пройшло більше півгодини
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:06

  WallNutPen написав:Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты

Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.

А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно.

Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.

Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.

9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉

За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна. При этом я его не топлю, а просто обсуждаю связанные с ним факты. Имхо, пусть живет, рядовые работники там нормальные и не виноваты в том, что происходит с банком.
newbie
 
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