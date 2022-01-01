Додано: Суб 13 сер, 2022 20:06

WallNutPen написав: Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты

Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно.Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна. При этом я его не топлю, а просто обсуждаю связанные с ним факты. Имхо, пусть живет, рядовые работники там нормальные и не виноваты в том, что происходит с банком.