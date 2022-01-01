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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 13:16
Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.
Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 13:41
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
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Кащей
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Додано: Суб 13 сер, 2022 14:05
Кащей написав:
Amethyst написав:Скорее всего в 0 наличку нельзя снимать, нужно оставить чуток на блокировку под комисс, оно потом разблокируется если все норм
учел этот момент и закинул с ощадного на карту денег с запасом - все равно превышен лимит.
Буває, Форвард переклинює і виникає віртуальне перевищення. Через гарячку лікується
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wolt450
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:45
mustbe написав:
Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.
Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
все что написали - подписываюсь под каждым словом, кроме грамотности. В Киеве поменял 3 отделения - менеджеры полное дно, даже я ориентируюсь в продуктах лучше их. А про знания ними функционала системы банка (оформить, переоформить, закрыть, выдать....) я вообще молчу.
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
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Sergion
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:57
Sergion написав:
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
Дык не секрет - Киев, ЦО, Саксаганского 105.
Полина, девочка в глубине помещения.
Да и остальные нормальные
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 18:28
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
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chipmunk
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:17
chipmunk написав:
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
Кажуть где? На горячке?
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Кащей
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:38
chipmunk написав:
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
Ну таак, знімаєте в АТМ з картрахунку, а пушаєте з картки
Як правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас
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Amethyst
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:05
Кащей написав:
Кажуть где? На горячке
Угу
Amethyst написав:
правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас
Мабуть так, але щось раніше тоно не було. Та й минулого разу спробував кілька раз, коли пройшло більше півгодини
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chipmunk
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:06
WallNutPen написав:
Пусть даже вы не догадались своевременно открыть карты
Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.
А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно.
Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.
Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.
9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉
За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна. При этом я его не топлю, а просто обсуждаю связанные с ним факты. Имхо, пусть живет, рядовые работники там нормальные и не виноваты в том, что происходит с банком.
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