Это было смешно.
То есть хвалить хороший банк - можно только из-за "связи" ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:14
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
То есть о нормальном способе вывода средств вам было известно, но вы решили пойти по пути онанизма. Ну и кто вам доктор?
Прошу прощения - немного ошибся в 20 числах июня 2021 года был сбой, когда форвард не давал никак вывести денег. На форуме писалось. Поищите. Поймете. Но о том что Форвард кандидат на ВА - пишут давно.
Сезонное обострение? Фаза луны? Забыли принять таблетки?
Не имел ни малейшего желания заинтересовать такую "личность" как вы (про "сезонные обострения" - авторство не мое - писали на форуме до меня) - единственная цель почему написал - просто достало нытье того кто вместо того чтобы решить маленький вопрос вывода достаточно небольшой суммы вторую неделю показывает свой "высокий уровень компетенции". Кстати дураков на высоких должностях в нашей стране очень много - так что не льстите себе - в этом вы не одиноки
Еще раз - 9806 это не решение проблемы для вкладчика - это такой же онанизм как и вывод по 2-5 тыс в день. И обычные (даже не главные бухгалтера) знают как кому-то показать, что в учете вроде это есть, но на деле в балансе нет. И НБУ об этом никогда не узнает.
Я пишу что риск по банку есть. Он достаточно высок. И я риск этот приемлю. На этом форуме есть несколько идиотов которые видят "черную кошку в темной комнате которой на самом деле нет". Доказывать им что -либо - нет смысла. Цитировал одному из таких Державина - процитирую его также вам:
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
"Кажется, я сказал всё, что знал. Прощайте. Честь имею!" (с) В. Пикуль
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