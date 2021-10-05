Додано: Суб 13 сер, 2022 20:30

newbie написав: Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.

Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.

newbie написав: А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно. А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно.

newbie написав: Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.

Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.

newbie написав: Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.

Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.

newbie написав: 9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉

9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉

newbie написав: За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна. За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна.

То есть о нормальном способе вывода средств вам было известно, но вы решили пойти по пути онанизма. Ну и кто вам доктор?Прошу прощения - немного ошибся в 20 числах июня 2021 года был сбой, когда форвард не давал никак вывести денег. На форуме писалось. Поищите. Поймете. Но о том что Форвард кандидат на ВА - пишут давно.Сезонное обострение? Фаза луны? Забыли принять таблетки?Не имел ни малейшего желания заинтересовать такую "личность" как вы (про "сезонные обострения" - авторство не мое - писали на форуме до меня) - единственная цель почему написал - просто достало нытье того кто вместо того чтобы решить маленький вопрос вывода достаточно небольшой суммы вторую неделю показывает свой "высокий уровень компетенции". Кстати дураков на высоких должностях в нашей стране очень много - так что не льстите себе - в этом вы не одинокиЕще раз - 9806 это не решение проблемы для вкладчика - это такой же онанизм как и вывод по 2-5 тыс в день. И обычные (даже не главные бухгалтера) знают как кому-то показать, что в учете вроде это есть, но на деле в балансе нет. И НБУ об этом никогда не узнает.Я пишу что риск по банку есть. Он достаточно высок. И я риск этот приемлю. На этом форуме есть несколько идиотов которые видят "черную кошку в темной комнате которой на самом деле нет". Доказывать им что -либо - нет смысла. Цитировал одному из таких Державина - процитирую его также вам:Осел останется ослом,Хотя осыпь его звездами:Где должно действовать умом,Он только хлопает ушами."Кажется, я сказал всё, что знал. Прощайте. Честь имею!" (с) В. Пикуль