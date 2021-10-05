Это было смешно.
То есть хвалить хороший банк - можно только из-за "связи" ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:14
Додано: Суб 13 сер, 2022 20:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
То есть о нормальном способе вывода средств вам было известно, но вы решили пойти по пути онанизма. Ну и кто вам доктор?
Прошу прощения - немного ошибся в 20 числах июня 2021 года был сбой, когда форвард не давал никак вывести денег. На форуме писалось. Поищите. Поймете. Но о том что Форвард кандидат на ВА - пишут давно.
Сезонное обострение? Фаза луны? Забыли принять таблетки?
Не имел ни малейшего желания заинтересовать такую "личность" как вы (про "сезонные обострения" - авторство не мое - писали на форуме до меня) - единственная цель почему написал - просто достало нытье того кто вместо того чтобы решить маленький вопрос вывода достаточно небольшой суммы вторую неделю показывает свой "высокий уровень компетенции". Кстати дураков на высоких должностях в нашей стране очень много - так что не льстите себе - в этом вы не одиноки
Еще раз - 9806 это не решение проблемы для вкладчика - это такой же онанизм как и вывод по 2-5 тыс в день. И обычные (даже не главные бухгалтера) знают как кому-то показать, что в учете вроде это есть, но на деле в балансе нет. И НБУ об этом никогда не узнает.
Я пишу что риск по банку есть. Он достаточно высок. И я риск этот приемлю. На этом форуме есть несколько идиотов которые видят "черную кошку в темной комнате которой на самом деле нет". Доказывать им что -либо - нет смысла. Цитировал одному из таких Державина - процитирую его также вам:
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.
"Кажется, я сказал всё, что знал. Прощайте. Честь имею!" (с) В. Пикуль
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:02
WallNutPen Маловероятно, что ты простишься с нами на этой ветке. Дело загонщика оленей-выкатывать простыню за простыней, в которых часть ложь, часть малозначимая правда, остальное оскорбления. Как там безболезненная смена собственника? Прошла совершенно безболезненно? Банк проблемный, это совершенно очевидно. Это не значит, что буквально завтра он будет признан неплатежеспособным, да и не хочу я этого ни в коей мере. Но урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
Востаннє редагувалось Порт в Суб 13 сер, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:08
Человек просто говорит как есть, говорит правду.
В отличие от тех помоев, которые newbie целенаправленно льёт в 2-3 ветках, уж не знаю зачем
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:23
Хороший нет, а плохой да.
Кроме того, когда хвалят хороший и не имеют какого-то другого интереса, то не хамят и не поливают грязью несогласных с этим. А тут как будто у человека последний кусок хлеба изо рта забирают. Хотя я же сказал, пусть этот банк живет, там наши люди работают и они не виноваты.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 13 сер, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:28
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:42
С Вашей точки зрения может и так. С моей - врет и перекручивает на каждом шагу. При этом цель очевидна (не я ее назвал).
Вы себе хорошую позицию избрали - давать оценки тем, чьи посты Вам не нравятся, не излагая аргументов. Мне это неинтересно, т.к. обсуждать тут нечего. Остальные решат сами.
Додано: Суб 13 сер, 2022 21:49
А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.
Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
Додано: Суб 13 сер, 2022 22:08
Ой, да ладно, так мы и поверили. Этим все испортили. Можно было из негатива и что-то посущественней придумать. Тогда б на обьективность было похоже. А так, только смешно получилось.
В ИБ (образца 1960 года, от разработчика АБС первого поколения) все есть? И счет возврата депозита через него можно менять?
Хотя работает, конечно, как часы. Правда я его только для комунали и использовал.
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