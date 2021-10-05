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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:14

  newbie написав:За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна

Это было смешно.
То есть хвалить хороший банк - можно только из-за "связи" ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 20:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  newbie написав:Вам не лень столько врать и выдумывать? Откуда Вы знаете, что я не пытался открыть карту(ы), забирая депозит? Хотел, но согласился с работниками отделения, что в моем случае это не имело смысла, т.к. у меня итак было достаточно возможностей для вывода денег.

То есть о нормальном способе вывода средств вам было известно, но вы решили пойти по пути онанизма. Ну и кто вам доктор?
  newbie написав:А какой сбой 2020г.? Слышали звон но не знаете где он? Смешно.

Прошу прощения - немного ошибся в 20 числах июня 2021 года был сбой, когда форвард не давал никак вывести денег. На форуме писалось. Поищите. Поймете. Но о том что Форвард кандидат на ВА - пишут давно.

  newbie написав:Вижу что имеете какое-то отношение к банковской бухгалтерии, в т.ч. понимание некоторых финтов в ней. Осталось только признаться, что к форвардовской.

Сезонное обострение? Фаза луны? Забыли принять таблетки?
  newbie написав:Но все равно мне неинтересно с Вами, т.к. Вы мало знаете и не можете рассказать ничего нового человеку, работающему в БС около 30 лет на позициях, гораздо выше чем просто бухгалтер и связанных в т.ч. с разоблачением вышеупомянутых финтов.

Не имел ни малейшего желания заинтересовать такую "личность" как вы (про "сезонные обострения" - авторство не мое - писали на форуме до меня) - единственная цель почему написал - просто достало нытье того кто вместо того чтобы решить маленький вопрос вывода достаточно небольшой суммы вторую неделю показывает свой "высокий уровень компетенции". Кстати дураков на высоких должностях в нашей стране очень много - так что не льстите себе - в этом вы не одиноки
  newbie написав:9806, если что, показывается НБУ не раз в год или в месяц, а ежедневно. И обычный клиент, естественно, не имеет права требовать от банка что-то на нем отражать. Но действует на банки это шокирующе. А НБУ можно сообщить, что такое-то невыполнение банком своих обязательств не было отражено на этом счете и это является нарушеннием требований НБУ, на которое он должен надлежаще регировать. Т.к. НБУ ведь у нас тоже себе на уме. Некоторые банки с ним даже судятся. И даже выигрывают 😉

Еще раз - 9806 это не решение проблемы для вкладчика - это такой же онанизм как и вывод по 2-5 тыс в день. И обычные (даже не главные бухгалтера) знают как кому-то показать, что в учете вроде это есть, но на деле в балансе нет. И НБУ об этом никогда не узнает. :)
  newbie написав:За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна.

Я пишу что риск по банку есть. Он достаточно высок. И я риск этот приемлю. На этом форуме есть несколько идиотов которые видят "черную кошку в темной комнате которой на самом деле нет". Доказывать им что -либо - нет смысла. Цитировал одному из таких Державина - процитирую его также вам:
Осел останется ослом,
Хотя осыпь его звездами:
Где должно действовать умом,
Он только хлопает ушами.

"Кажется, я сказал всё, что знал. Прощайте. Честь имею!" (с) В. Пикуль
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:02

WallNutPen Маловероятно, что ты простишься с нами на этой ветке. Дело загонщика оленей-выкатывать простыню за простыней, в которых часть ложь, часть малозначимая правда, остальное оскорбления. Как там безболезненная смена собственника? Прошла совершенно безболезненно? Банк проблемный, это совершенно очевидно. Это не значит, что буквально завтра он будет признан неплатежеспособным, да и не хочу я этого ни в коей мере. Но урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
Востаннє редагувалось Порт в Суб 13 сер, 2022 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:08

  Порт написав:WallNutPen Маловероятно, что ты простишься с нами на этой ветке. Дело загонщика оленей-выкатывать простыню за простыней, в которых часть ложь, часть малозначимая правда, остальное оскорбления.

Человек просто говорит как есть, говорит правду.
В отличие от тех помоев, которые newbie целенаправленно льёт в 2-3 ветках, уж не знаю зачем
mustbe
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:23

  mustbe написав:То есть хвалить хороший банк - можно только из-за "связи" ?

Хороший нет, а плохой да.

Кроме того, когда хвалят хороший и не имеют какого-то другого интереса, то не хамят и не поливают грязью несогласных с этим. А тут как будто у человека последний кусок хлеба изо рта забирают. Хотя я же сказал, пусть этот банк живет, там наши люди работают и они не виноваты.
Востаннє редагувалось newbie в Суб 13 сер, 2022 21:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:28

  Порт написав: Дело загонщика оленей

Да ладно, это кто-то из начальников отделений или из ГО не очень высокого уровня. Поскольку спеси больше чем понимания, а этики вообще нет.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:42

  mustbe написав:Человек просто говорит как есть, говорит правду.

С Вашей точки зрения может и так. С моей - врет и перекручивает на каждом шагу. При этом цель очевидна (не я ее назвал).

Вы себе хорошую позицию избрали - давать оценки тем, чьи посты Вам не нравятся, не излагая аргументов. Мне это неинтересно, т.к. обсуждать тут нечего. Остальные решат сами.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 21:49

  Порт написав:урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.

А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.

Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 22:08

  mustbe написав:Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )

Ой, да ладно, так мы и поверили. Этим все испортили. Можно было из негатива и что-то посущественней придумать. Тогда б на обьективность было похоже. А так, только смешно получилось.

В ИБ (образца 1960 года, от разработчика АБС первого поколения) все есть? И счет возврата депозита через него можно менять?

Хотя работает, конечно, как часы. Правда я его только для комунали и использовал.
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WallNutPen

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