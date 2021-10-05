"Вы раньше озлобите сотрудников и вы вместо их лояльности (и чашки кофе) получите только кучу факов за спиной, чем добьетесь реального результата, который по моему убеждению как раз и должен ставится во главу угла."
Что то я не совсем понял.Кто кому должен чашку кофе?Я девочке из руководства, чтобы получить свое,или банк мне, чтобы довольный клиент,вернулся еще много раз? И откуда столько недовольных этой банкой? В ломбарде всегда, в изделии из 585пробы весом 20 граммов оказывается ниже проба и вес в 19-19.5...
Да,тут появилась возможность выиграть айфон 13.Не max, конечно, но всетаки..лучше бы обещали водку Русский стандарт, эта история интересней.