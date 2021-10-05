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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 14 сер, 2022 02:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

"Вы раньше озлобите сотрудников и вы вместо их лояльности (и чашки кофе) получите только кучу факов за спиной, чем добьетесь реального результата, который по моему убеждению как раз и должен ставится во главу угла."
Что то я не совсем понял.Кто кому должен чашку кофе?Я девочке из руководства, чтобы получить свое,или банк мне, чтобы довольный клиент,вернулся еще много раз? И откуда столько недовольных этой банкой? В ломбарде всегда, в изделии из 585пробы весом 20 граммов оказывается ниже проба и вес в 19-19.5...
Да,тут появилась возможность выиграть айфон 13.Не max, конечно, но всетаки..лучше бы обещали водку Русский стандарт, эта история интересней.
korzviktor20
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