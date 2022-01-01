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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 сер, 2022 16:45
mustbe написав:
Плотно работаю со скунсом, частенько бываю в отделении.
Впечатления - более чем положительные.
Народу мало, девочки грамотные, ставки отличные, валюту выдают без проблем.
ИБ и мобиль - нормальные, есть весь нужный функционал.
То, что закрываются во время тревоги, - так все банки закрываются, таковы правила.
При наличии должных инструментов - вынести 50к-100к за день - ваще не вопрос. Смешно читать про какие-то проблемы с 2к.
Когда был маленький лимит в районе 3к - было чуток напряжно. А сейчас, с лимитом 6/7к - нема проблем.
В банкоматах нал со скунса не снимаю, для этого есть алла и пумба.
Есть только одна проблема - за хвалебные посты они не платят, а жаль )
все что написали - подписываюсь под каждым словом, кроме грамотности. В Киеве поменял 3 отделения - менеджеры полное дно, даже я ориентируюсь в продуктах лучше их. А про знания ними функционала системы банка (оформить, переоформить, закрыть, выдать....) я вообще молчу.
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
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Sergion
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Додано: Суб 13 сер, 2022 16:57
Sergion написав:
Если Вы говорили про Киев - поделитесь контактом продвинутого менеджера, можно в лычку ))
Дык не секрет - Киев, ЦО, Саксаганского 105.
Полина, девочка в глубине помещения.
Да и остальные нормальные
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 18:28
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
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chipmunk
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:17
chipmunk написав:
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
Кажуть где? На горячке?
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Кащей
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Додано: Суб 13 сер, 2022 19:38
chipmunk написав:
Мені теж не дало зняти свіжопереказані з ощадного, кинув їх на аллу... Вже другий раз таке за тиждень, кажуть вони ще тіпа не зачислкні, а значить нізя
хоча пушнути на аллу можна
Ну таак, знімаєте в АТМ з картрахунку, а пушаєте з картки
Як правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас
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Amethyst
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:05
Кащей написав:
Кажуть где? На горячке
Угу
Amethyst написав:
правило, сінхра з рахунком до 30 хв. в ОПЕРчас
Мабуть так, але щось раніше тоно не було. Та й минулого разу спробував кілька раз, коли пройшло більше півгодини
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chipmunk
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Додано: Суб 13 сер, 2022 20:14
newbie написав:
За Форвард Вы радеете так, что Ваша связь с ним практически очевидна
Это было смешно.
То есть хвалить хороший банк - можно только из-за "связи" ?
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:08
Порт написав:WallNutPen
Маловероятно, что ты простишься с нами на этой ветке. Дело загонщика оленей-выкатывать простыню за простыней, в которых часть ложь, часть малозначимая правда, остальное оскорбления.
Человек просто говорит как есть, говорит правду.
В отличие от тех помоев, которые newbie
целенаправленно льёт в 2-3 ветках, уж не знаю зачем
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mustbe
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Додано: Суб 13 сер, 2022 21:49
Порт написав:
урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.
Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
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newbie
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:34
По депозитам максималка 13,65 ?
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Incasso
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