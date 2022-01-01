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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 сер, 2022 18:49
Incasso написав:
По депозитам максималка 13,65 ?
19.90 на год.
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:53
newbie написав: Порт написав:
урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.
Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 % в каком еще банке такие % ? Ведь при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали😕.
Угомонитесь
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Додано: Пон 15 сер, 2022 18:55
newbie написав: Порт написав:
урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.
Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
Мне сегодня позвонили и напомнили о том, что заканчивается депозит. На вопрос об ограничениях ответили, что в отношении депозита, который окончился, лимит 100 тыс. Проверю и отпишусь.
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Пон 15 сер, 2022 15:49
sens
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