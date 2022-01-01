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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 220221222223

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:49

  Incasso написав:По депозитам максималка 13,65 ?

19.90 на год.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:53

  newbie написав:
  Порт написав:урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.

А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.

Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.

Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 % в каком еще банке такие % ? Ведь при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали😕.
Угомонитесь
THB
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 18:55

  newbie написав:
  Порт написав:урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.

А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.

Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.

Мне сегодня позвонили и напомнили о том, что заканчивается депозит. На вопрос об ограничениях ответили, что в отношении депозита, который окончился, лимит 100 тыс. Проверю и отпишусь.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:02

  lloydbanksua написав:
  Incasso написав:По депозитам максималка 13,65 ?

19.90 на год.

Прошу прощения, расшифровать можно? Где увидеть этот плюс 6,25 ?
Incasso
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:25

  Incasso написав:
  lloydbanksua написав:
  Incasso написав:По депозитам максималка 13,65 ?

19.90 на год.

Прошу прощения, расшифровать можно? Где увидеть этот плюс 6,25 ?

Это на сайте нужно искать по акции по текущим счетам +/++/+++.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 21:05

  THB написав: Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 %

Чего только не придумывают, чтобы не называть вещи своими именами (неплатежеспособностью, недостаточной ликвидностью). По такой логике можно начислять 150%, но лимит на вывод сделать 5грн. Или 1500% и лимит 0. Вас это устроит? Кстати, свободный вывод у них был и при более 15%. Он от % не должен зависеть, иначе это МММ.

при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали.

Потому и выносится, что не отдают и установили лимиты. Ликвидность (платежеспособность) - это не "малейший чих", а основной параметр (или критерий), характеризующий надежность банка. Можно показывать сколько угодно купленных рейтингов, якобы доказывающих вашу высокую надежность, а можно всего лишь сказать, что за 30 лет ни разу не задержал выплаты (не имел проблем с ликвидностью) и это будет выше любых рейтингов. Но в этом банке уже так не скажут. А арестованные машинки - это мизер (капля в море) и не из этой оперы.

Угомонитесь

Дык не провоцируйте (не смешите) и не будет базара на эту тему. Ну чес-слово смешно ж такое читать. Прям новое слово в банковском деле 😂
newbie
 
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