Додано: Пон 15 сер, 2022 21:05

THB написав: Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 % Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 %

при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали.

Угомонитесь

Чего только не придумывают, чтобы не называть вещи своими именами (неплатежеспособностью, недостаточной ликвидностью). По такой логике можно начислять 150%, но лимит на вывод сделать 5грн. Или 1500% и лимит 0. Вас это устроит? Кстати, свободный вывод у них был и при более 15%. Он от % не должен зависеть, иначе это МММ.Потому и выносится, что не отдают и установили лимиты. Ликвидность (платежеспособность) - это не "малейший чих", а основной параметр (или критерий), характеризующий надежность банка. Можно показывать сколько угодно купленных рейтингов, якобы доказывающих вашу высокую надежность, а можно всего лишь сказать, что за 30 лет ни разу не задержал выплаты (не имел проблем с ликвидностью) и это будет выше любых рейтингов. Но в этом банке уже так не скажут. А арестованные машинки - это мизер (капля в море) и не из этой оперы.Дык не провоцируйте (не смешите) и не будет базара на эту тему. Ну чес-слово смешно ж такое читать. Прям новое слово в банковском деле 😂