RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 221222223224

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:33

  THB написав: Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 % в каком еще банке такие % ? Ведь при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали😕.
Угомонитесь

А теперь еще раз, на трезвую голову прочитай что ты тут неписал...
korzviktor20
Аватар користувача
 
Повідомлень: 113
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 221222223224
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 420, 421, 422
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 00:45
4214 1784888
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 сер, 2022 09:10
Hennady
Банк Альянс 1 ... 29, 30, 31
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
305 181414
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 23:14
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 31, 32, 33
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
323 451207
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 17:55
iamdimon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4215)
19.08.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.