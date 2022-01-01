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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 08:33
THB написав:
Я так понимаю, что лимиты это плата за свободное снятие средств,на которые капает 12 -15 % в каком еще банке такие % ? Ведь при малейшей чихе за день выносится из банка окуенная сума. И кстати,форвард с такими набегами справлялся. Последний - 5машинок арестовали😕.
Угомонитесь
А теперь еще раз, на трезвую голову прочитай что ты тут неписал...
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korzviktor20
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