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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:20
wolt450 написав:
Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:51
Кащей написав: wolt450 написав:
Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
Мне ничего не приходило и покупки не делал, а как узнать?
Наверное в поддержку
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joik
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:07
Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?
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Кочевник
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:01
Кочевник написав:
Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?
В новостяхhttps://www.forward-bank.com/press-center/news/
Что-то есть в "актуальные условия
работы..."
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demichh
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