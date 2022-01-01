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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

  wolt450 написав:Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:51

  Кащей написав:
  wolt450 написав:Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?


Мне ничего не приходило и покупки не делал, а как узнать?
Наверное в поддержку
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:01

  Кочевник написав:Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?

В новостях
https://www.forward-bank.com/press-center/news/
Что-то есть в "актуальные условия
работы..."
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:49

  Кащей написав:
  wolt450 написав:Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?

Прийшла СМС. Покупки робив. Ліміт не різали
wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:13

  nord написав:
  newbie написав:
  Порт написав:урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.

А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.

Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.

Мне сегодня позвонили и напомнили о том, что заканчивается депозит. На вопрос об ограничениях ответили, что в отношении депозита, который окончился, лимит 100 тыс. Проверю и отпишусь.

Выплатили.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:37

nord рука не дрогнула перевложить депозит?
Incasso
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Повідомлення Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:21

  Incasso написав:nord рука не дрогнула перевложить депозит?

Сейчас деньги понадобились. Со временем, возможно, вернусь.
nord
 
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