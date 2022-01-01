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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:20
wolt450 написав:
Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
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Кащей
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 10:51
Кащей написав: wolt450 написав:
Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
Мне ничего не приходило и покупки не делал, а как узнать?
Наверное в поддержку
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joik
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 11:07
Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?
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Кочевник
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:01
Кочевник написав:
Де зазначені ліміти на вихід з банку?
п2п, штовхачка, СЕП?
В новостяхhttps://www.forward-bank.com/press-center/news/
Что-то есть в "актуальные условия
работы..."
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 12:49
Кащей написав: wolt450 написав:
Цього тижня розморозили. чекаю кеш-бек
уже делали покупки или просто пришло сообщение?
Прийшла СМС. Покупки робив. Ліміт не різали
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wolt450
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 13:13
nord написав: newbie написав: Порт написав:
урезанные лимиты на выдачу средств там, где их не должно быть очень плохой признак.
А ответы на заявления о невозврате депозитов типа "Грузите апельсины бочками" или "А есть ли жизнь на Марсе"? Это ж видимо не от хорошей жизни.
Я доволен, что вывел из этого банка почти все деньги. И желаю ему успеха. Но не за мой счет.
Мне сегодня позвонили и напомнили о том, что заканчивается депозит. На вопрос об ограничениях ответили, что в отношении депозита, который окончился, лимит 100 тыс. Проверю и отпишусь.
Выплатили.
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nord
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 20:37
nord рука не дрогнула перевложить депозит?
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Incasso
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 21:21
Incasso написав:nord
рука не дрогнула перевложить депозит?
Сейчас деньги понадобились. Со временем, возможно, вернусь.
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nord
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