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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 20 сер, 2022 17:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
если так то странно, и это на картах где большие сумы держат под %% )
Додано: Нед 21 сер, 2022 15:09
Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників, 24.08.22 року всі відділення та кредитні центри банку тимчасово не працюватимуть.
Додано: Нед 21 сер, 2022 16:48
Не ну а що вы хотели? Лучше перебдеть... В некоторых областях комендантский час вводят на несколько суток,т.к. опасаются провокаций.Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.
Додано: Пон 22 сер, 2022 22:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
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