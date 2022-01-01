Amethyst написав:Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників, 24.08.22 року всі відділення та кредитні центри банку тимчасово не працюватимуть. https://t.me/c/1286463399/194
Не ну а що вы хотели? Лучше перебдеть... В некоторых областях комендантский час вводят на несколько суток,т.к. опасаются провокаций.Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.
vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора. с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают. Удивлен сколько *о*но не тонет. Дааа... любят у нас бабло харошихруских. Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине.
vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора. с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают. Удивлен сколько *о*но не тонет. Дааа... любят у нас бабло харошихруских. Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине.
vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора. с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают. Удивлен сколько*о*но не тонет. Дааа... любят у нас бабло харошихруских. Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине.
За это время Мега и Сич успели утонуть.
та гораздо больше! десятки...
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.