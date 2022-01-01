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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 20 сер, 2022 17:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

если так то странно, и это на картах где большие сумы держат под %% :))
keep
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 15:09

Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників, 24.08.22 року всі відділення та кредитні центри банку тимчасово не працюватимуть.
https://t.me/c/1286463399/194
Amethyst
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Повідомлень: 2946
З нами з: 05.05.21
Подякував: 180 раз.
Подякували: 542 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 16:48

  Amethyst написав:Шановні клієнти, з метою безпеки співробітників, 24.08.22 року всі відділення та кредитні центри банку тимчасово не працюватимуть.
https://t.me/c/1286463399/194

Не ну а що вы хотели? Лучше перебдеть... В некоторых областях комендантский час вводят на несколько суток,т.к. опасаются провокаций.Работникам учреждений, расположенных в правительственном квартале, рекомендуют с 22 по 26 августа работать дистанционно из дома.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 сер, 2022 22:35

Re: Форвард Банк Forward Bank

Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... ((( https://finclub.net/ua/news/andrii-kyse ... banku.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 07:07

  vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... ((( https://finclub.net/ua/news/andrii-kyse ... banku.html

"Здесь сильно штормит. Боимся, как бы не потонуть. Приятель наш по болезни уволился." (Письмо Фокса.) :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 07:49

  vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора.
с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают.
Удивлен :shock: :shock: сколько *о*но не тонет. Дааа... любят у нас бабло харошихруских.
Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине. :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:15

  flysoulfly написав:
  vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора.
с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают.
Удивлен :shock: :shock: сколько *о*но не тонет. Дааа... любят у нас бабло харошихруских.
Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине. :twisted:

За это время Мега и Сич успели утонуть. :wink:
nord
 
Повідомлень: 75
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 08:38

  nord написав:
  flysoulfly написав:
  vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... (((
тююю, давно пора.
с этой руснявой прачечной до сих пор регулярно названивают, завлекают.
Удивлен :shock: :shock: сколько *о*но не тонет.
Дааа... любят у нас бабло харошихруских.
Может, хоть свежий кейс с публичной многоходовочкой-демаршем перекрасившейся Альфы обратит дополнительное внимание небезразличной общественности к всьо еще не придушенным рашабизнесам в Украине. :twisted:

За это время Мега и Сич успели утонуть. :wink:
та гораздо больше! десятки...

а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 10:12

  vkladchiik написав:Голова правління Банку Форвард Андрій Кисельов раптово звільнився без попередження і за власним бажанням. Не к добру... ((( https://finclub.net/ua/news/andrii-kyse ... banku.html


ознакомился с материалами дела
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 13:30

ну не знаю...
11 років відкалатати в одному місці праці - треба мати сталеві кульки в наш вік невпинних змін...
тут молоді люди по 3-4 роботи за рік міняють!
greenozon
 
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flysoulfly

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