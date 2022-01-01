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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 16:24
flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
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Додано: Вів 23 сер, 2022 16:28
Support BForward написав: flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
Крім самих банків чималий урон іде ще юрособам, які обслуговуються у банку, який стає неплатоспроможним, нищиться довіра до БСУ та держави в цілому.
Якщо є конкретні претензії, то їх і потрібно вирішувати.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 20:30
Support BForward
Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:21
Support BForward написав:
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
дядя пашутил. над всеми властно НБУ, работаем, пока работается.
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