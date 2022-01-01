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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 23 сер, 2022 16:24
flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
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Support BForward
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Додано: Вів 23 сер, 2022 16:28
Support BForward написав: flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
Крім самих банків чималий урон іде ще юрособам, які обслуговуються у банку, який стає неплатоспроможним, нищиться довіра до БСУ та держави в цілому.
Якщо є конкретні претензії, то їх і потрібно вирішувати.
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Додано: Вів 23 сер, 2022 20:30
Support BForward
Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
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jay2004
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Додано: Вів 23 сер, 2022 21:21
Support BForward написав:
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
дядя пашутил. над всеми властно НБУ, работаем, пока работается.
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Додано: Чет 25 сер, 2022 15:28
Support BForward написав: flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
Тобто, у такому разі Сбєрбанк та ВТБ теж мали працювати, бо вони "надають робочі місяця..." (с) ?
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Solar_simfi
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:40
Solar_simfi написав: Support BForward написав: flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.
Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
Тобто, у такому разі Сбєрбанк та ВТБ теж мали працювати, бо вони "надають робочі місяця..." (с) ?
Згадані Вами банки належать державі-агресору, вони підсанкційні як в Європі, США, так і в Україні рішенням РНБО та Указом Президента.
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Support BForward
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Додано: Чет 25 сер, 2022 16:50
jay2004 написав:Support BForward
Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.
П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.
Гарного вечора та мирного неба!
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Додано: Чет 25 сер, 2022 17:48
Support BForward написав: jay2004 написав:Support BForward
Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.
П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.
Гарного вечора та мирного неба!
Так у таких карток Банк дійсно змінює термін дії, і цей термін бачить МПС і він відображується в ІБ? Наприклад, так робить Радіус.
Чи просто банк продовжує приймати СВОЇ протерміновані картки в СВОЇХ банкоматах?
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