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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 16:24

  flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.


Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
Support BForward
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 16:28

  Support BForward написав:
  flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.


Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?

Крім самих банків чималий урон іде ще юрособам, які обслуговуються у банку, який стає неплатоспроможним, нищиться довіра до БСУ та держави в цілому.
Якщо є конкретні претензії, то їх і потрібно вирішувати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 20:30

Support BForward

Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Support BForward написав:Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?
дядя пашутил. над всеми властно НБУ, работаем, пока работается.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 15:28

  Support BForward написав:
  flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.


Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?


Тобто, у такому разі Сбєрбанк та ВТБ теж мали працювати, бо вони "надають робочі місяця..." (с) ?
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:40

  Solar_simfi написав:
  Support BForward написав:
  flysoulfly написав:
а этот РУССКИЙ СТАНДАРТ в начале 2015 уже логично было прикопать и забыть.


Добрий день! У чому, по-вашому, логіка знищення банку, який надає робочі місця українцям, дбає про них та сплачує податки у держбюджет?


Тобто, у такому разі Сбєрбанк та ВТБ теж мали працювати, бо вони "надають робочі місяця..." (с) ?


Згадані Вами банки належать державі-агресору, вони підсанкційні як в Європі, США, так і в Україні рішенням РНБО та Указом Президента.
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 16:50

  jay2004 написав:Support BForward

Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?


Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.

П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.

Гарного вечора та мирного неба!
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 17:48

  Support BForward написав:
  jay2004 написав:Support BForward

Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?


Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.

П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.

Гарного вечора та мирного неба!

Так у таких карток Банк дійсно змінює термін дії, і цей термін бачить МПС і він відображується в ІБ? Наприклад, так робить Радіус.
Чи просто банк продовжує приймати СВОЇ протерміновані картки в СВОЇХ банкоматах?
Amethyst
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