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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:00

цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
greenozon
 
Повідомлень: 14087
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13

  greenozon написав:Прислали цікаву СМС про те, що одна із карт стала по замовчуванню для здійснення операції за кордоном і ліміти - 100К в місяць, 12500 в календарний тиждень...

Я не отримував.
nord
 
Повідомлень: 81
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсик за овердрафт карает? Закинул на днях на дебетку денег по р2р сторонним сервисом, потом сразу перевел на ощадный. Потом глянул в выписке - первая операция через два дня провелась, а вторая - сразу. Ну и банк мне прислал СМС, что задолженность по этой карте (дебетке!) на всю сумму перевода. Убедительно просим погасить до ближайшей РД.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1449
З нами з: 30.08.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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  #<1 ... 224225226227
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