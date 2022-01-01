цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:00
цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фарсик за овердрафт карает? Закинул на днях на дебетку денег по р2р сторонним сервисом, потом сразу перевел на ощадный. Потом глянул в выписке - первая операция через два дня провелась, а вторая - сразу. Ну и банк мне прислал СМС, что задолженность по этой карте (дебетке!) на всю сумму перевода. Убедительно просим погасить до ближайшей РД.
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