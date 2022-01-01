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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 224225226227

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:00

цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
greenozon
 
Повідомлень: 14088
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1301 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13

  greenozon написав:Прислали цікаву СМС про те, що одна із карт стала по замовчуванню для здійснення операції за кордоном і ліміти - 100К в місяць, 12500 в календарний тиждень...

Я не отримував.
nord
 
Повідомлень: 81
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Фарсик за овердрафт карает? Закинул на днях на дебетку денег по р2р сторонним сервисом, потом сразу перевел на ощадный. Потом глянул в выписке - первая операция через два дня провелась, а вторая - сразу. Ну и банк мне прислал СМС, что задолженность по этой карте (дебетке!) на всю сумму перевода. Убедительно просим погасить до ближайшей РД.
Кащей
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Повідомлень: 1451
З нами з: 30.08.09
Подякував: 189 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:08

Кащей
Нельзя так делать! Почему сервисом банка не пополнили? Сознательно сделали себе подлянку...
Vorlon
 
Повідомлень: 10345
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:27

  greenozon написав:цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)

у мене прийшов пуш
ScaryBee
 
Повідомлень: 171
З нами з: 27.06.22
Подякував: 63 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:49

  greenozon написав:цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)


Добрий день! Клієнтам, які мають ІБ/МБ було відправено пуш-повідомлення і це для банку безкоштовно :) Решті клієнтів відправили смс. Клієнті, які не отримали повідомлення по лімітах за кордоном, отримають їх згодом, наступною хвилею.
Вдалої п'ятниці та вихідних!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 24.09.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 191 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:27

  Amethyst написав:
  Support BForward написав:
  jay2004 написав:Support BForward

Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?


Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.

П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.

Гарного вечора та мирного неба!

Так у таких карток Банк дійсно змінює термін дії, і цей термін бачить МПС і він відображується в ІБ? Наприклад, так робить Радіус.
Чи просто банк продовжує приймати СВОЇ протерміновані картки в СВОЇХ банкоматах?

Добрий день! Ми не змінюємо термін дії. УПЦ у всіх системах просто відключило перевірку карток щодо терміну дії. Фактично термін дії наших карток необмежений нічим. Усі інші криптографічні перевірки карта проходить.
В ІБ відображається термін, який необхідно вводити на тому самому Інтернет-сайті.
Якщо на терміналах еквайєра (фізичні, е-ком) налаштована перевірка за терміном дії – це, на жаль, проблема не на нашому боці. Тільки звертатися до екваєра, оскільки він, скоріше за все, порушує розпорядження НБУ.
Якщо еквайєр закордонний – тільки перевипуск картки.
Мирного неба!
Support BForward
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Представник банку
 
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Подякував: 72 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:30

  Vorlon написав:Кащей
Нельзя так делать! Почему сервисом банка не пополнили? Сознательно сделали себе подлянку...

Нео бесплатно не отдает чужими сервисами. Так что овердрафтом, когда его можно будет увидеть на счету?
Кащей
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Повідомлень: 1451
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Подякували: 72 раз.
 
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