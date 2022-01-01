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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:00
цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
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greenozon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:13
greenozon написав:
Прислали цікаву СМС про те, що одна із карт стала по замовчуванню для здійснення операції за кордоном і ліміти - 100К в місяць, 12500 в календарний тиждень...
Я не отримував.
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nord
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 13:41
Фарсик за овердрафт карает? Закинул на днях на дебетку денег по р2р сторонним сервисом, потом сразу перевел на ощадный. Потом глянул в выписке - первая операция через два дня провелась, а вторая - сразу. Ну и банк мне прислал СМС, что задолженность по этой карте (дебетке!) на всю сумму перевода. Убедительно просим погасить до ближайшей РД.
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Кащей
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:08
Кащей
Нельзя так делать! Почему сервисом банка не пополнили? Сознательно сделали себе подлянку...
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Vorlon
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:27
greenozon написав:
цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
у мене прийшов пуш
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ScaryBee
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 14:49
greenozon написав:
цікавий сам факт розсилки такого типу СМС (це дорого)
2) можна було просто дати новину на сайті (ціна 0)
і загалом інфо-СМС від банку майже не буває (окрім транзакцій по карті)
Добрий день! Клієнтам, які мають ІБ/МБ було відправено пуш-повідомлення і це для банку безкоштовно
Решті клієнтів відправили смс. Клієнті, які не отримали повідомлення по лімітах за кордоном, отримають їх згодом, наступною хвилею.
Вдалої п'ятниці та вихідних!
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Support BForward
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:27
Amethyst написав: Support BForward написав: jay2004 написав:Support BForward
Закінчується пластик Депозитка. Як можливо отримати новий пластик?
Добрий день! Платіжні картки, термін дії яких закінчується продовжать працювати до повного завершення воєнного стану в країні.
Для пролонгації карток Вам не потрібно додатково кудись звертатися - процес відбувається в автоматичному режимі.
Пролонговані картки мають повноцінний функціонал: ними можна розраховуватися в торговельно-сервісний мережі, знімати готівку в банкоматі тощо, з урахуванням обмежень, встановлених банками-емітентами, банками-еквайєрами та НБУ.
Звертаю увагу, що при безготівкових розрахунках можливі відмови в деяких торговельних підприємствах та через Інтернет, які залежать від налаштувань POS-терміналів та сайтів інтернет-торговців.
П.С. перевипуск картки можливий лише в представництві банку, за наявності пластику, оскільки Депозитка не іменна, перевипуск дистанційно не передбачено.
Гарного вечора та мирного неба!
Так у таких карток Банк дійсно змінює термін дії, і цей термін бачить МПС і він відображується в ІБ? Наприклад, так робить Радіус.
Чи просто банк продовжує приймати СВОЇ протерміновані картки в СВОЇХ банкоматах?
Добрий день! Ми не змінюємо термін дії. УПЦ у всіх системах просто відключило перевірку карток щодо терміну дії. Фактично термін дії наших карток необмежений нічим. Усі інші криптографічні перевірки карта проходить.
В ІБ відображається термін, який необхідно вводити на тому самому Інтернет-сайті.
Якщо на терміналах еквайєра (фізичні, е-ком) налаштована перевірка за терміном дії – це, на жаль, проблема не на нашому боці. Тільки звертатися до екваєра, оскільки він, скоріше за все, порушує розпорядження НБУ.
Якщо еквайєр закордонний – тільки перевипуск картки.
Мирного неба!
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Support BForward
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 15:30
Vorlon написав:Кащей
Нельзя так делать! Почему сервисом банка не пополнили? Сознательно сделали себе подлянку...
Нео бесплатно не отдает чужими сервисами. Так что овердрафтом, когда его можно будет увидеть на счету?
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Кащей
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 20:44
Згідно з даними Нацбанку, Forward Bank серед двадцяти банків, які отримали прибуток у першому півріччі 2022 року.
Так, за 6 місяців 2022 року банк отримав 58,2 млн грн прибутку, в тому числі, прибуток за 2-й квартал становив 32,6 млн грн.
Прибуток отримано завдяки збереженню в 2022 році високого рівня операційної ефективності, відновленню операцій з кредитування в 2-му кварталі поточного року та отриманню значних доходів від валютних операцій, операцій з цінними паперами, а також збільшенню доходу від транзакційних сервісів, якими активно користувалися клієнти банку.
Банк продовжує працювати у штатному режимі, надавати послуги і виконувати усі свої зобов'язання перед клієнтами та партнерами.
Попри складні часи, банк почувається впевнено – станом на 01.07.2022 р. має достатній запас ліквідності (LCR= 335,70% при мінімумі 100%) та виконує всі економічні нормативи НБУ.
Діючі зараз 67 банків сумарно за I півріччя отримали збиток у 4,647 млрд грн, однак більшість установ на ринку були прибутковими. В січні — червні 2022 року прибутковими були 46 банків, тобто майже 70% ринку. Сумарно вони отримали прибуток у майже 10 млрд грн — 9,992 млрд грн.
(з сайту банку)
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ScaryBee
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