RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 225226227228

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 19:08

не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
greenozon
 
Повідомлень: 14094
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.

Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?

Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?
Slx
 
Повідомлень: 981
З нами з: 23.07.18
Подякував: 317 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:48

  Slx написав:Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.

Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?

Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?

СЕП і вільні реквізити це одне те саме! Є в ІБ, безкоштовно
між своїми рахунками -- анлім
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 05.05.21
Подякував: 185 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
1
7
  #<1 ... 225226227228
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk, ramaz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ідея Банк 1 ... 32, 33, 34
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
331 245720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 18:41
Amethyst
Райффайзен Банк 1 ... 37, 38, 39
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
381 460883
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 18:10
cohan
Банк Восток 1, 2, 3, 4
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
36 85706
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 сер, 2022 12:41
bim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (477)
29.08.2022 19:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.