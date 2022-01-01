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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 19:08

не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:20

Re: Форвард Банк Forward Bank

Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.

Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?

Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 18:48

  Slx написав:Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.

Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?

Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?

СЕП і вільні реквізити це одне те саме! Є в ІБ, безкоштовно
між своїми рахунками -- анлім
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 19:00

  Slx написав:Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.

Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?

Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?


через касу 25т в день без комісу
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:16

  Amethyst написав:СЕП і вільні реквізити це одне те саме! Є в ІБ, безкоштовно
між своїми рахунками -- анлім

А чіхуахуа вони в лімітах це різними пунктами виписали? Через це і питаю.
Дякую.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 сер, 2022 20:59

  greenozon написав:не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)

ніхто більше такою екзотикою не користується.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 09:37

Поповнював картку через термінал Изiпей. Вдалось тільки Р2Р тай то не більше 5т. Давно не працюють поповнення по № договора, iban та ліміт на вхід 5т?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:53

В айбоксі у моно, теж саме.
envyme1
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 13:55

  ScaryBee написав:
  greenozon написав:не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)

ніхто більше такою екзотикою не користується.

тоді поділіться своєю екзотикою ))
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 14:04

  greenozon написав:
  ScaryBee написав:
  greenozon написав:не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)

ніхто більше такою екзотикою не користується.

тоді поділіться своєю екзотикою ))

Альфа, Портмоне, ну може ПейХаб от Мумби
Amethyst
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