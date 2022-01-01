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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 сер, 2022 19:08
не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
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greenozon
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:20
Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.
Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?
Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?
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Slx
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Додано: Пон 29 сер, 2022 18:48
Slx написав:
Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.
Я так розумію, что перше - через касу, а друге - через додаток?
Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?
СЕП і вільні реквізити це одне те саме! Є в ІБ, безкоштовно
між своїми рахунками -- анлім
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Amethyst
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Додано: Пон 29 сер, 2022 19:00
Slx написав:
Питання по ощадному: його ліміт в 5000 грн на СЕП та 5000 на вільні реквізити.
Я так розумію, что перше - через касу
, а друге - через додаток?
Чи правильно я розумію, що переведення між своїми рахунками (на карту КоКо) в ліміт не входять?
через касу 25т в день без комісу
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:16
Amethyst написав:
СЕП і вільні реквізити це одне те саме! Є в ІБ, безкоштовно
між своїми рахунками -- анлім
А чіхуахуа вони в лімітах це різними пунктами виписали? Через це і питаю.
Дякую.
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Slx
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Додано: Пон 29 сер, 2022 20:59
greenozon написав:
не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
ніхто більше такою екзотикою не користується.
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ScaryBee
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Додано: Вів 30 сер, 2022 09:37
Поповнював картку через термінал Изiпей. Вдалось тільки Р2Р тай то не більше 5т. Давно не працюють поповнення по № договора, iban та ліміт на вхід 5т?
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:53
В айбоксі у моно, теж саме.
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Додано: Вів 30 сер, 2022 13:55
ScaryBee написав: greenozon написав:
не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
ніхто більше такою екзотикою не користується.
тоді поділіться своєю екзотикою ))
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greenozon
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Додано: Вів 30 сер, 2022 14:04
greenozon написав: ScaryBee написав: greenozon написав:
не можу вже Н-ний день оплатити комуналку в ІБ, через комунальне меню, в когось є ще проблеми? (електрика)
ніхто більше такою екзотикою не користується.
тоді поділіться своєю екзотикою ))
Альфа, Портмоне, ну може ПейХаб от Мумби
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Amethyst
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