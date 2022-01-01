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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 сер, 2022 16:52
Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.
Додано: Вів 30 сер, 2022 17:07
Смешно! Позвонил на горячую линию, отвечают,мол, у нас технические работы, когда закончатся, неизвестно. Говорю, что у меня депозит завтра заканчивается, пролонгацию надо отключить. Отвечают, мол, ничем не могут помочь, ждите окончания работ.
Нормально?! А если они до завтра прочухаются? Это ж 100%, что никакие технические работы не помешают вкатать пролонгацию. Реально будет что-то доказать и разорвать пролонгированный договор?
Кстати, если дата возврата депозита 31 августа, и на утро 31 августа пролонгация не отменена, то это уже гарантированная пролонгация? Или пролонгация сработает только 1 сентября, если до конца 31 августа деньги не заберу?
Додано: Вів 30 сер, 2022 17:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
Якщо я не помиляюся, то пролонгацію можна через гарячу лінію відмінити
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