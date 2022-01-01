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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 226227228229

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:52

Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.
candidat
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:07

  candidat написав:Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.

Смешно! Позвонил на горячую линию, отвечают,мол, у нас технические работы, когда закончатся, неизвестно. Говорю, что у меня депозит завтра заканчивается, пролонгацию надо отключить. Отвечают, мол, ничем не могут помочь, ждите окончания работ.
Нормально?! А если они до завтра прочухаются? Это ж 100%, что никакие технические работы не помешают вкатать пролонгацию. Реально будет что-то доказать и разорвать пролонгированный договор?
Кстати, если дата возврата депозита 31 августа, и на утро 31 августа пролонгация не отменена, то это уже гарантированная пролонгация? Или пролонгация сработает только 1 сентября, если до конца 31 августа деньги не заберу?
candidat
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 47 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо я не помиляюся, то пролонгацію можна через гарячу лінію відмінити
Boundless
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:20

candidat
У вас в 2022-ом смартфон без отпечатка? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 10349
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня код подтверждения на перевод средств приходил в вайбер, что не типично для подобных операций. Видно , проблемы были у скунса.
Citizen_D
 
Повідомлень: 148
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 226227228229
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