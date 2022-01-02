RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 227228229230>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 16:52

Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.
candidat
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:07

  candidat написав:Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.

Смешно! Позвонил на горячую линию, отвечают,мол, у нас технические работы, когда закончатся, неизвестно. Говорю, что у меня депозит завтра заканчивается, пролонгацию надо отключить. Отвечают, мол, ничем не могут помочь, ждите окончания работ.
Нормально?! А если они до завтра прочухаются? Это ж 100%, что никакие технические работы не помешают вкатать пролонгацию. Реально будет что-то доказать и разорвать пролонгированный договор?
Кстати, если дата возврата депозита 31 августа, и на утро 31 августа пролонгация не отменена, то это уже гарантированная пролонгация? Или пролонгация сработает только 1 сентября, если до конца 31 августа деньги не заберу?
candidat
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

Якщо я не помиляюся, то пролонгацію можна через гарячу лінію відмінити
Boundless
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 17:20

candidat
У вас в 2022-ом смартфон без отпечатка? :shock:
Vorlon
 
Повідомлень: 10351
З нами з: 14.06.13
Подякував: 485 раз.
Подякували: 1127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 30 сер, 2022 20:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

Сегодня код подтверждения на перевод средств приходил в вайбер, что не типично для подобных операций. Видно , проблемы были у скунса.
Citizen_D
 
Повідомлень: 148
З нами з: 14.03.20
Подякував: 99 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 02:28

  Boundless написав:Якщо я не помиляюся, то пролонгацію можна через гарячу лінію відмінити

Так я ж спрашивал на горячей линии, мол, как мне теперь пролонгацию отменить, если в приложение невозможно войти. Так они ж ответили, что ничем не могут помочь. Или опять какая-то без понятия попалась, или действительно не могут отменить. Хотя во второе слабо верится.
Хорошо, что через полчасика все заработало, сам отменил пролонгацию.
candidat
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 02:32

  Vorlon написав:candidat
У вас в 2022-ом смартфон без отпечатка? :shock:

Нууу, Форвард каждый раз предлагает пин, отпечаток, я как-то все на потом откладывал. Немножко почти доигрался :)
candidat
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

candidat, это тебе повезло. Например, Аллой позволяет отключить пролонгацию в определённое время, точнее в рабочее время.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4677
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 867 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:41

  candidat написав:
  candidat написав:Уже с полчаса не приходит СМС с кодом на вход в Forward Online. Мобильный оператор, по-видимому, не виноват, ибо смс с кодом на вход в Альфу приходит сразу.

Смешно! Позвонил на горячую линию, отвечают,мол, у нас технические работы, когда закончатся, неизвестно. Говорю, что у меня депозит завтра заканчивается, пролонгацию надо отключить. Отвечают, мол, ничем не могут помочь, ждите окончания работ.
Нормально?! А если они до завтра прочухаются? Это ж 100%, что никакие технические работы не помешают вкатать пролонгацию. Реально будет что-то доказать и разорвать пролонгированный договор?
Кстати, если дата возврата депозита 31 августа, и на утро 31 августа пролонгация не отменена, то это уже гарантированная пролонгация? Или пролонгация сработает только 1 сентября, если до конца 31 августа деньги не заберу?


Шановний клієнте, вітаю! Надайте, будь ласка, у ПП Ваші ПІБ, ІПН та контакний номер телефону. Передам колегам у відповідний підрозділ для з'ясування ситуації, адже наразі жодних технічних робіт не виконується, проблем в роботі сервісу не спостерігаємо.
Дякую.
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 24.09.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доречі форвард ще не розблокував кредитні ліміти?
Boundless
 
Повідомлень: 1995
З нами з: 12.02.08
Подякував: 88 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 227228229230>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dika і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 7, 8, 9
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
80 28874
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 13:31
klug
Ідея Банк 1 ... 33, 34, 35
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 11:01
349 247550
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 13:17
flysoulfly
Комерційний Індустріальний Банк 1, 2, 3, 4, 5
candidat » Вів 04 січ, 2022 09:55
46 25491
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 сер, 2022 12:51
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.