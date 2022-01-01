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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

На дебетку зашли проценты, на удивление вовремя
korzviktor20
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Повідомлень: 113
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Boundless написав:ще не розблокував кредитні ліміти?

Вже
chipmunk
 
Повідомлень: 8942
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:55

  Boundless написав:Доречі форвард ще не розблокував кредитні ліміти?

Вітаю! Ми поступово відновлюємо кредитні ліміти для клієнтів з позитивною кредитною історією.
Вдалого дня!
Support BForward
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Представник банку
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 24.09.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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  #<1 ... 227228229230
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