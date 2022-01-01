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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 сер, 2022 13:56
На дебетку зашли проценты, на удивление вовремя
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korzviktor20
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:10
Boundless написав:
ще не розблокував кредитні ліміти?
Вже
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chipmunk
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Додано: Сер 31 сер, 2022 14:55
Boundless написав:
Доречі форвард ще не розблокував кредитні ліміти?
Вітаю! Ми поступово відновлюємо кредитні ліміти для клієнтів з позитивною кредитною історією.
Вдалого дня!
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Додано: Сер 31 сер, 2022 16:29
А по ощадному до сих пор процентов нет.
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Порт
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Додано: Сер 31 сер, 2022 18:34
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greenozon
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