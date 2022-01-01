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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 13:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

На дебетку зашли проценты, на удивление вовремя
korzviktor20
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Повідомлень: 113
З нами з: 12.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Boundless написав:ще не розблокував кредитні ліміти?

Вже
chipmunk
 
Повідомлень: 8942
З нами з: 15.04.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 14:55

  Boundless написав:Доречі форвард ще не розблокував кредитні ліміти?

Вітаю! Ми поступово відновлюємо кредитні ліміти для клієнтів з позитивною кредитною історією.
Вдалого дня!
Support BForward
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2820
З нами з: 24.09.12
Подякував: 72 раз.
Подякували: 194 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 16:29

А по ощадному до сих пор процентов нет.
Порт
 
Повідомлень: 915
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 18:34

Хочеш виграти ноутбук? :P :P

https://www.forward-bank.com/press-cent ... epozit-20/
greenozon
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 21:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ну банку надо подключаться в клуб-50 + курс хороший и тогда акции не надо придумывать)
Howl
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Повідомлень: 4680
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 867 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 22:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Howl написав:Ну банку надо подключаться в клуб-50 + курс хороший и тогда акции не надо придумывать)

Акорд всіх оленів пригрів уже, далеко на валюті не заїдеш .
Goodman
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Повідомлень: 5293
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 вер, 2022 10:25

Support BForward
Добрий день
у вас працюють комунальні послуги в ІБ? вже який день система видає помилку сервісу
greenozon
 
Повідомлень: 14114
З нами з: 01.06.14
Подякував: 272 раз.
Подякували: 1302 раз.
 
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