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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:18

  Howl написав:Ну банку надо подключаться в клуб-50 + курс хороший и тогда акции не надо придумывать)

Валютний вклад в банках подібного сорту - це те саме, що гривневий під смішні відсотки.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

сколько по сепу можно вывести с пенсионки если 6000 уже вывел сегодня по р2р?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:16

  greenozon написав:Support BForward
Добрий день
у вас працюють комунальні послуги в ІБ? вже який день система видає помилку сервісу

Добрий день! Усі сервіси в застосунку працюють. Посередник послуги - агрегатор. Зверніться, будь ласка, на гарячу лінію, вкажіть назву сервісу, ідентифікатор - будемо перевіряти, в чому проблема.
Дякую. Мирного неба!
Support BForward
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:55

  AndriyQ написав:Проценти по ощадному не нарахували - вичоркуєм! Ліміти якісь самодурські. Обнуляю всі рахунки. Дістало!

А пимпочку # нарахувати проценты # жмакали ?
THB
 
Повідомлень: 794
З нами з: 22.07.16
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