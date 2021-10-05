Валютний вклад в банках подібного сорту - це те саме, що гривневий під смішні відсотки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:18
Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:04
Re: Форвард Банк Forward Bank
сколько по сепу можно вывести с пенсионки если 6000 уже вывел сегодня по р2р?
Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:16
Добрий день! Усі сервіси в застосунку працюють. Посередник послуги - агрегатор. Зверніться, будь ласка, на гарячу лінію, вкажіть назву сервісу, ідентифікатор - будемо перевіряти, в чому проблема.
Дякую. Мирного неба!
Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:55
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