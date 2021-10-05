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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:18
Howl написав:
Ну банку надо подключаться в клуб-50 + курс хороший и тогда акции не надо придумывать)
Валютний вклад в банках подібного сорту - це те саме, що гривневий під смішні відсотки.
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AndriyQ
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:04
сколько по сепу можно вывести с пенсионки если 6000 уже вывел сегодня по р2р?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:16
greenozon написав:Support BForward
Добрий день
у вас працюють комунальні послуги в ІБ? вже який день система видає помилку сервісу
Добрий день! Усі сервіси в застосунку працюють. Посередник послуги - агрегатор. Зверніться, будь ласка, на гарячу лінію, вкажіть назву сервісу, ідентифікатор - будемо перевіряти, в чому проблема.
Дякую. Мирного неба!
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Support BForward
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 11:55
AndriyQ написав:
Проценти по ощадному не нарахували - вичоркуєм! Ліміти якісь самодурські. Обнуляю всі рахунки. Дістало!
А пимпочку # нарахувати проценты # жмакали ?
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 14:23
andreyiskra написав:
сколько по сепу можно вывести с пенсионки если 6000 уже вывел сегодня по р2р?
ще 1000 спробуйте
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ScaryBee
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:27
ScaryBee написав: andreyiskra написав:
сколько по сепу можно вывести с пенсионки если 6000 уже вывел сегодня по р2р?
ще 1000 спробуйте
7000
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 15:32
ScaryBee 7000 не дало сразу перекинуть, а 6000 дало
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