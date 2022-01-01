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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 вер, 2022 15:38
ScaryBee написав: lloydbanksua написав: ScaryBee написав:
щось аплікуха не альо
Как будто в первый раз)))
аби не в останній)
Зараз запрацював)
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lloydbanksua
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Додано: Пон 05 вер, 2022 15:58
lloydbanksua СЕП не іде (після смс)
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ScaryBee
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:02
Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану
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chipmunk
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:40
chipmunk написав:
Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану
В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.
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Додано: Пон 05 вер, 2022 19:10
ScaryBee написав:lloydbanksua
СЕП не іде (після смс)
цікаво, не зважаючи на повідомлення про відмову, сеп відправився і дійшов.
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ScaryBee
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