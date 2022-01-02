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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:15

щось аплікуха не альо :?
ScaryBee
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Повідомлень: 200
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Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:19

  ScaryBee написав:щось аплікуха не альо :?

Как будто в первый раз)))
lloydbanksua
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Повідомлень: 1170
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Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:32

  lloydbanksua написав:
  ScaryBee написав:щось аплікуха не альо :?

Как будто в первый раз)))

аби не в останній)
ScaryBee
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Повідомлень: 200
З нами з: 27.06.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:38

  ScaryBee написав:
  lloydbanksua написав:
  ScaryBee написав:щось аплікуха не альо :?

Как будто в первый раз)))

аби не в останній)

Зараз запрацював)
lloydbanksua
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Повідомлень: 1170
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:58

lloydbanksua СЕП не іде (після смс)
ScaryBee
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Повідомлень: 200
З нами з: 27.06.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:02

Re: Форвард Банк Forward Bank

Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану
chipmunk
 
Повідомлень: 8944
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Подякував: 548 раз.
Подякували: 574 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:40

  chipmunk написав:Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану

В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.
Порт
 
Повідомлень: 920
З нами з: 03.01.10
Подякував: 2 раз.
Подякували: 61 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:10

  ScaryBee написав:lloydbanksua СЕП не іде (після смс)

цікаво, не зважаючи на повідомлення про відмову, сеп відправився і дійшов.
ScaryBee
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Повідомлень: 200
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:02

  Порт написав:
  chipmunk написав:Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану

В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.

Депозитки в киеве на саксаганского 105 есть. Действует До 07.23, видел стопку -пару десятков было, серенького цвета.
demichh
 
Повідомлень: 2757
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