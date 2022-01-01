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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:20

По ощадному треба уточнити стосовно 25000 грн., які можна зняти без комісії. Чи це 25000 на добу, чи на місяць?
Webracer
 
Повідомлень: 1698
З нами з: 02.09.12
Подякував: 177 раз.
Подякували: 336 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:47

Webracer на добу
ScaryBee
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Повідомлень: 202
З нами з: 27.06.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 20 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:35

  demichh написав:
  Порт написав:
  chipmunk написав:Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану

В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.

Депозитки в киеве на саксаганского 105 есть. Действует До 07.23, видел стопку -пару десятков было, серенького цвета.

В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
sens
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Повідомлень: 13013
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:44

  sens написав:В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію

В Телеграмі ФорварБанк Бот, або в додатку запитати, банк відповідає на имейл, іноді може телефонувати.
P.S. В Києві Дебетку видають тільки на Саксаганського, зі слів підтримки
novichok
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Повідомлень: 2724
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 213 раз.
 
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