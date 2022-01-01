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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 вер, 2022 20:20
По ощадному треба уточнити стосовно 25000 грн., які можна зняти без комісії. Чи це 25000 на добу, чи на місяць?
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:47
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:35
demichh написав: Порт написав: chipmunk написав:
Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану
В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.
Депозитки в киеве на саксаганского 105 есть. Действует До 07.23, видел стопку -пару десятков было, серенького цвета.
В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
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sens
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Додано: Вів 06 вер, 2022 21:44
sens написав:
В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
В Телеграмі ФорварБанк Бот, або в додатку запитати, банк відповідає на имейл, іноді може телефонувати.
P.S. В Києві Дебетку видають тільки на Саксаганського, зі слів підтримки
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novichok
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Додано: Сер 07 вер, 2022 16:18
Порт написав: chipmunk написав:
Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану
В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
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Добрий день!
Наразі пластик є тільки в Києві на Саксаганського. Бажано попередньо зателефонувати до відділення, уточнити інформацію та попередити про візит, щоб так би мовити "зарезервувати" пластик через багату кількість бажаючих.
Дякую.
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Support BForward
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Додано: Сер 07 вер, 2022 17:43
Support BForward
+38 (044) 393-04-94, +38 (044) 393-04-86
нумера на Саксаганського?
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novichok
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Додано: Чет 08 вер, 2022 08:25
по +++ кто-то получил %?
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