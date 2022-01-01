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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Форвард Банк Forward Bank 3.3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
5%
1
2- Погане. Некомпетентне.
23%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
32%
7
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
18%
4
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:20

По ощадному треба уточнити стосовно 25000 грн., які можна зняти без комісії. Чи це 25000 на добу, чи на місяць?
Webracer
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:47

Webracer на добу
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:35

  demichh написав:
  Порт написав:
  chipmunk написав:Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану

В приложении это никак не отображается. Указывается старый срок.

Депозитки в киеве на саксаганского 105 есть. Действует До 07.23, видел стопку -пару десятков было, серенького цвета.

В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
sens
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 21:44

  sens написав:В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію

В Телеграмі ФорварБанк Бот, або в додатку запитати, банк відповідає на имейл, іноді може телефонувати.
P.S. В Києві Дебетку видають тільки на Саксаганського, зі слів підтримки
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 16:18

  Порт написав:
  chipmunk написав:Термін дії депозитки продовжено до кінця воєнного стану

В інших відділеннях,уКиєві,є чи як можливо отримати інформацію
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Добрий день!
Наразі пластик є тільки в Києві на Саксаганського. Бажано попередньо зателефонувати до відділення, уточнити інформацію та попередити про візит, щоб так би мовити "зарезервувати" пластик через багату кількість бажаючих.
Дякую.
Support BForward
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 17:43

Support BForward
+38 (044) 393-04-94, +38 (044) 393-04-86
нумера на Саксаганського?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 08:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

по +++ кто-то получил %?
andreyiskra
 
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